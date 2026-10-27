Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerinde 29 Ekim coşkusu

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerinde eğitim gören minikler, Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümünü renkli gösteriler ve Cumhuriyet balosuyla kutladı. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen merkezlerde bayram coşkusu yaşandı.

Yunusemre Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerinde eğitim gören minik öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı düzenlenen etkinliklerle kutladı. Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen programlarda çocuklar, hazırladıkları gösteriler ve Cumhuriyet balosuyla bayram sevincini yaşadı.

Bayramın anlam ve önemine uygun şekilde süslenen merkezlerde Türk bayrakları ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün posterleri yer aldı. Özenle hazırlanan kutlama alanlarında sahne alan minik öğrenciler, gösterileriyle renkli görüntüler oluşturdu.

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Cumhuriyet balosu ve çeşitli etkinliklerle devam eden programlarda çocuklar, müzik ve eğlence eşliğinde 29 Ekim coşkusunu paylaştı.

Yunusemre Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü Tuncay Öztürk, Ali Çullu, Ferdi Zeyrek ve Barış Manço Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerinde düzenlenen etkinlikleri ziyaret ederek çocukların Cumhuriyet Bayramı sevincine ortak oldu.