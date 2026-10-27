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        Ege Belediyeler Birliği İzmir'de toplandı

        Ege Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı, Birlik Başkanı ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, 2027 yılı çalışma planı ve bütçesi ele alınırken belediyelerin ihtiyaçları ve kentlerin gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar değerlendirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 14:02 Güncelleme:
        Ege Belediyeler Birliği İzmir'de toplandı

        Ege Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı, Birlik Başkanı ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, 2027 yılı çalışma planı ve bütçesi ele alınırken belediyelerin ihtiyaçları ve kentlerin gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar değerlendirildi.

        Ege Belediyeler Birliği Meclisi, bölgedeki kentlerin ihtiyaçlarını ve geleceğe yönelik hedeflerini değerlendirmek üzere bir araya geldi. Birlik Başkanı ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun başkanlık ettiği toplantıya, Ege Belediyeler Birliği Genel Sekreteri ve MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç da katıldı.

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        Ege Belediyeler Birliği Meclisi olarak kentlerin geleceği için bir araya geldiklerini söyleyen Başkan Çavuşoğlu; güçlü kentlerin ortak akılla, güçlü bir geleceğin ise dayanışmayla inşa edileceğini belirtti. Ege’nin kentlerinde daha nitelikli hizmetler ve daha yaşanabilir bir gelecek için dayanışmayı büyütmeye, birlikte üretmeye devam edeceklerini ifade etti.

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