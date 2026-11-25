Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla belediye bünyesinde görev yapan öğretmen ve eğitmenlerle bir araya gelerek, "Manisa’nın gençleri için çalışmaya, sizlere destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında belediye bünyesinde görev yapan öğretmen ve eğitmenlerle akşam yemeğinde buluştu. Arena Düğün Salonu’nda düzenlenen programa Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Genel Sekreter Yardımcıları, Başkan Danışmanları, Daire Başkanları ile MABEM, MASMEK, Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri ve Çocuk Eğitim Merkezi’nde görev yapan öğretmenler katıldı.

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Programda eğitimcilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Besim Dutlulu, belediyenin eğitim alanındaki çalışmalarının önemine dikkat çekti. Öğretmenlerin Manisa’nın geleceğine önemli katkılar sunduğunu belirten Dutlulu, "Geleceğin Atatürkçü, Cumhuriyetçi, çağdaş gençlerini yetiştiriyorsunuz. Çok doğru bir iş yapıyorsunuz, çok güzel bir hizmet yapıyorsunuz. Bizlere düşen sadece bu aracı olmak, sizlere bu imkanı açmak. Bu, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı en doğru iş" diye konuştu.

Eğitimcilerin çalışma şartları ve ekonomik imkânlarının iyileştirilmesinin önemine değinen Dutlulu, belediye bünyesinde görev yapan öğretmenler için geçtiğimiz yıl önemli iyileştirmeler gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Desteklerinin süreceğini vurgulayan Dutlulu, "Keşke sadece Büyükşehir Belediyesi bünyesinde değil, tüm öğretmen arkadaşlarımıza ülke genelinde çok daha iyi şartlarda çalışma fırsatları sunsak, çok daha ekonomik şartlar sunsak ama biz elimizden geleni yapıyoruz. Biliyorsunuz geçtiğimiz sene çok önemli ölçüde iyileştirmeler yapmıştık. Bundan sonra da her zaman sizlerin yanında olmaya, Manisa’nın gençleri için çalışmaya, sizlerin bu hizmeti vermeniz için sizlere destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Konuşmasının sonunda tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayan Dutlulu, eğitimcilerin emek ve özverileri için teşekkür ederek, "İyi ki varsınız. Sizleri çok seviyoruz" dedi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban da programda söz alarak eğitim emekçilerine teşekkür etti ve Öğretmenler Günü’nü kutladı. Program, öğretmenlerle gerçekleştirilen sohbet ve akşam yemeğiyle sona erdi.