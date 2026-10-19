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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 19:27 Güncelleme:
        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Stat: Manisa 19 Mayıs

        Hakemler: Ayberk Demirbaş, Muhammet Ali Doğan, Güner Mumcu Taştan

        Manisa FK: Vedat Karakuş, Kadir Kaan Yurdakul (Dk. 59 Fırat İnal), Herelle, Ada İbik, Osman Kaynak, Benrahou, Toure (Dk. 60 Lindseth), Atakan Çankaya, Osman Kahraman (Dk. 34 Lemina), Vargas, Anziani

        Muğlaspor: Ekrem Kılıçarslan, Oğuzhan Matur ( Dk. 62 Ali Barak), Mago, Yiğit Fidan, Ahmet Emin Engin (Dk. 73 Bilal Ceylan), Ali Kaan Güneren, Buluthan Bulut (Dk. 82 Orhan Nahırcı), Ertuğrul İdris Furat (Dk. 62 Osundina), Avramovski, Diarra, Sissoko (Dk. 73 Poyraz Efe Yıldırım)

        Goller: Dk. 10 Ertuğrul İdris Furat, Dk.12 Sissoko, Dk. 32 Diarra, Dk. 84 Avramovski (Muğlaspor), Dk. 40 ve 89 Anziani (Penaltılardan), 45+2 Benrahou (Manisa FK)

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        Kırmızı Kart: Dk. 86 Mago (Muğlaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 56 Benrahou, Dk. 83 Herelle (Manisa FK), Dk. 56 Yiğit Fidan, Dk. 86 Avramovski, Dk. 90+7 Diarra (Muğlaspor)

        MANİSA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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