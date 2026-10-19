Futbol: Trendyol 1. Lig
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Ayberk Demirbaş, Muhammet Ali Doğan, Güner Mumcu Taştan
Manisa FK: Vedat Karakuş, Kadir Kaan Yurdakul (Dk. 59 Fırat İnal), Herelle, Ada İbik, Osman Kaynak, Benrahou, Toure (Dk. 60 Lindseth), Atakan Çankaya, Osman Kahraman (Dk. 34 Lemina), Vargas, Anziani
Muğlaspor: Ekrem Kılıçarslan, Oğuzhan Matur ( Dk. 62 Ali Barak), Mago, Yiğit Fidan, Ahmet Emin Engin (Dk. 73 Bilal Ceylan), Ali Kaan Güneren, Buluthan Bulut (Dk. 82 Orhan Nahırcı), Ertuğrul İdris Furat (Dk. 62 Osundina), Avramovski, Diarra, Sissoko (Dk. 73 Poyraz Efe Yıldırım)
Goller: Dk. 10 Ertuğrul İdris Furat, Dk.12 Sissoko, Dk. 32 Diarra, Dk. 84 Avramovski (Muğlaspor), Dk. 40 ve 89 Anziani (Penaltılardan), 45+2 Benrahou (Manisa FK)
Kırmızı Kart: Dk. 86 Mago (Muğlaspor)
Sarı kartlar: Dk. 56 Benrahou, Dk. 83 Herelle (Manisa FK), Dk. 56 Yiğit Fidan, Dk. 86 Avramovski, Dk. 90+7 Diarra (Muğlaspor)
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