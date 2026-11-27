Manisa'nın Selendi ilçesinde uzun yıllardır diş hekimi olarak görev yapan 59 yaşındaki Ahmet Doğraroğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Meslek hayatında 25 yılı aşkın süredir görev yapan Doğraroğlu’nun, ölümünden sadece 2 hafta önce hasta memnuniyeti ve özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür belgesi aldığı öğrenildi.

Manisa'nın Selendi ilçesinde görev yapan diş hekimi Ahmet Doğraroğlu (59), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Selendi Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı İlknur Doğraroğlu'nun da eşi olan Ahmet Doğraroğlu, eşiyle birlikte Salihli'ye giderken Kula ilçesine bağlı Sandal Mahallesi yakınlarında aniden rahatsızlandı. Eşinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Doğraroğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Ölümünden 2 hafta önce teşekkür belgesi almıştı

Selendi Devlet Hastanesi'nde uzun yıllardır diş hekimi olarak görev yapan Doğraroğlu'nun vefatı, ailesi, yakınları ve çalışma arkadaşlarını yasa boğdu.

Doğraroğlu'nun, 25 yılı aşkın süredir özveriyle görev yapması ve hastalardan gelen memnuniyet mesajları dolayısıyla yaklaşık 2 hafta önce Selendi Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Ata Çerkezoğlu tarafından teşekkür belgesiyle ödüllendirildiği öğrenildi.

Ahmet Doğraroğlu'nun cenazesinin yarın Selendi ilçesinde toprağa verilmesinin beklendiği bildirildi.