Manisa’da denetimli serbestlik tedbiri kapsamında kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma yükümlülüğü bulunan kişiler, Yunusemre ilçesindeki Üçpınar Yıldızhanım İlkokulunun bahçesinde zeytin hasadı yaparak okulun ihtiyaçlarına katkıda bulundu.

Manisa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülen kamuya yararlı çalışma faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen hasatta, yükümlüler okul bahçesinde bulunan zeytin ağaçlarının ürünlerini topladı. Gerçekleştirilen çalışmayla okul bahçesindeki tarımsal ürünler ekonomiye kazandırılmak üzere hasat edilirken yükümlüler de emekleriyle kamu hizmetlerine destek sundu. Denetimli serbestlik sisteminin önemli uygulamalarından biri olan kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma yaptırımı, yükümlülerin cezalarının infazı sürecinde toplumsal fayda sağlayan faaliyetlerde görev almalarına imkan tanıyor. Bu kapsamda yürütülen çalışmalarla kamu kurumlarının iş gücü ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olunurken yükümlülerin çalışma disiplini kazanmaları, sorumluluk bilincini geliştirmeleri ve toplumla bütünleşmelerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

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Manisa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından eğitim kurumları başta olmak üzere çeşitli kamu kurumlarında yürütülen faaliyetler, ceza infaz sürecinin iyileştirici ve topluma kazandırıcı yönünü güçlendirmeyi hedefliyor. Üçpınar Yıldızhanım İlkokulunda gerçekleştirilen zeytin hasadı da bu anlayışın somut örneklerinden biri oldu. Yükümlülerin üretime katılarak kamu hizmetlerine destek sunduğu çalışma, kurumlar arası dayanışmanın güçlendirilmesi ve emeğin toplumsal faydaya dönüştürülmesi açısından önem taşıyor.