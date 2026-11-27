2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçını kazanamayan ve alt sıralarda kalan Somaspor yarın deplasmanda Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'la oynayacak. 11 Nisan Stadı'nda Emre Can Furuncu'nun yöneteceği müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Bu karşılaşma öncesi Somaspor 12 puanla 14'üncü basamakta yer aldı. Şanlıurfaspor ise 25 puan topladı ve haftaya 6'ncı basamakta girdi.

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