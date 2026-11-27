Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, Beşiktaş ile İsrail temsilcisi Hapoel BeerSheva arasında Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan karşılaşmada yaşanan olayların ardından Türk futbol kulüplerinin Beşiktaş'a destek açıklamalarında bulunmasını değerlendirdi. Köse, ezeli rakiplerin böylesine önemli bir konuda aynı noktada buluşmasının Türk futbolu ve toplumsal dayanışma açısından son derece anlamlı olduğunu söyledi.

Beşiktaş taraftarlarına yönelik Gürcistan'daki güvenlik güçlerinin orantısız müdahalesini kınayan Köse, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor başta olmak üzere çok sayıda Türk kulübünün Beşiktaş'ın yanında yer almasının önemli bir birliktelik örneği oluşturduğunu ifade etti.

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Fatih Köse, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Futbol sahalarında yıllardır süren rekabet, söz konusu insanlık, vicdan ve ortak değerler olduğunda bir kenara bırakılabilmelidir. Beşiktaş'ın yaşadığı bu olay karşısında Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Trabzonspor'un ve diğer kulüplerimizin ortaya koyduğu dayanışma son derece kıymetlidir. Bazen bir açıklama, bir duruş ve bir birliktelik her türlü rekabetin üzerinde anlam taşır. Dün birbirine rakip olan kulüplerimizin bugün Beşiktaş'ın yanında tek ses olması, Türk sporunun en güzel görüntülerinden biridir. Filistin halkının yaşadığı acılar karşısında insani duyarlılık göstermek suç değildir. Taraftarların barışçıl şekilde düşüncelerini ifade etmeleri nedeniyle orantısız müdahaleye maruz kalmaları kabul edilemez. Sporun birleştirici ruhuna, insan haklarına ve ifade özgürlüğüne saygı gösterilmelidir. UEFA'nın da Türk takımlarının kendi ülkelerinde ve kendi taraftarları önünde mücadele etme hakları konusunda eşitlik ve adalet ilkeleri doğrultusunda hareket etmesini bekliyoruz. Buradan bütün kulüplerimize teşekkür ediyorum. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve diğer takımlarımızın taraftarları farklı renklere gönül verebilir. Ancak söz konusu ülkemizin insanları, ortak vicdanımız ve haksızlıklar karşısında duruşumuz olduğunda hepimiz biriz. Dileğimiz, bu dayanışmanın sadece bugünle sınırlı kalmaması, Türk futbolunda birlik ve beraberliğin her zaman korunmasıdır."

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Köse, açıklamasının sonunda Beşiktaş camiasına ve yaşanan olaylardan etkilenen taraftarlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, Türk futbolunda dayanışma ruhunun güçlenerek devam etmesi temennisinde bulundu.