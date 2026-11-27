İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ise okulun adını taşıyan şehidin şehadet yıl dönümünde anılmasının, öğrencilerin şehitlere verilen önemi ve değeri görmeleri açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak da şehitleri her zaman saygıyla andıklarını belirterek şehit ailelerinin de daima yanlarında olduklarını ifade etti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, Şehit Esin Akay İlkokulu ve Ortaokulu'nda şehidin şehadetinin 28'inci yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi. Okul bahçesinde Kur'anı Kerim okunup tavuklu pilav hayrı yapılırken, etkinliğin okul bahçesindeki zeytinlerin satışından elde edilen gelirle gerçekleştirildiği belirtildi.

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