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        Kalbi durdurmadan 5 santimetrelik kesiyle riskli ameliyat başarıyla tamamlandı

        Manisa Şehir Hastanesi'nde bir ilke imza atılarak, daha önce bypass ameliyatı geçiren ve kronik böbrek yetmezliği bulunan 40 yaşındaki hastanın kalp kapağındaki enfekte kitleler, kalp durdurulmadan ve göğüs kemiği açılmadan 5 santimetrelik kesiyle temizlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 12:01 Güncelleme:
        Kalbi durdurmadan 5 santimetrelik kesiyle riskli ameliyat başarıyla tamamlandı

        Manisa Şehir Hastanesi'nde bir ilke imza atılarak, daha önce bypass ameliyatı geçiren ve kronik böbrek yetmezliği bulunan 40 yaşındaki hastanın kalp kapağındaki enfekte kitleler, kalp durdurulmadan ve göğüs kemiği açılmadan 5 santimetrelik kesiyle temizlendi.

        Kronik böbrek yetmezliği nedeniyle düzenli diyaliz tedavisi gören 40 yaşındaki Sevinç Taşkın Küçük, takılan diyaliz kateteri sonrası gelişen enfeksiyon ve sepsis tablosuyla Manisa Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Nefroloji ve kardiyoloji kliniklerinin yaptığı değerlendirmeler sonucunda, hastanın triküspit kapağında ileri derecede yetmezlik ve enfekte kitleler (endokardit) tespit edilerek cerrahi müdahale kararı alındı.

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        Sekiz yıl önce üç damarından açık kalp (bypass) ameliyatı olması ve eşlik eden hastalıkları nedeniyle yüksek risk grubunda bulunan hasta, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tezcan Bozkurt ve ekibi tarafından ameliyata alındı. Manisa Şehir Hastanesinde ilk kez uygulanan yöntemle hastanın göğüs kemiği açılmadı ve kalbi durdurulmadı.

        "Bypasslara dokunmadan 5 santimetrelik kesiyle kapağı tamir ettik"

        Hastanın durumunun oldukça riskli olduğuna dikkat çeken Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tezcan Bozkurt, "Normal şartlarda açık kalp ameliyatlarını göğüs kemiğini açarak gerçekleştiriyoruz. Ancak bu hastamızda, daha önce yapılan bypasslar nedeniyle damarların zarar görme riski bulunuyordu. Manisa Şehir Hastanesi'nde ilk kez gerçekleştirdiğimiz bu operasyonda, kalbi durdurmadan minimal invaziv (kapalı) yöntemle triküspit kapak endokarditi cerrahisi uyguladık. Göğüs kemiğini açmadan ve bypasslara dokunmadan, sağ meme altından yaklaşık 5 santimetrelik bir kesiyle kapak üzerindeki enfekte kitleleri temizledik ve kapağa tamir yöntemini uyguladık" dedi.

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        Yaklaşık 4,5 saat süren operasyonun sorunsuz tamamlandığını belirten Dr. Bozkurt, hastanın 3 günlük yoğun bakım sürecinin ardından servise alındığını, nefes darlığının azaldığını ve klinik durumunun giderek iyiye gittiğini ifade etti. Bozkurt ayrıca, bu başarının büyük bir ekip çalışması olduğunu vurgulayarak anestezi, nefroloji, kardiyoloji ve yoğun bakım ekiplerine teşekkür etti.

        "Evde fenalaştım, bir anda bayıldım"

        Geçirdiği zorlu süreci anlatan hasta Sevinç Taşkın Küçük ise şunları söyledi:

        "Kateterimi değiştirdikten sonra evde fenalaştım ve bir anda bayıldım. Ambulansla beni buraya getirdiler. Yoğun bakımda kaldım ve sonrasında Tezcan Bey ile tanıştık. Kendisi çok iyi bir doktor, ameliyatım sırasında ve sonrasında hep yanımdaydı. Nefroloji doktorum Nurten Hanım'a, Tezcan Bey'e, hemşirelere ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum"

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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