Manisa'da 78 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından 21 Ekim 2026 tarihinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında, karşılıksız çek işlemleri ve bu kapsamdaki benzer 11 suçtan kesinleşmiş 78 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası bulunan S.B. (48) yakalandı.

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