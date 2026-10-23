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        Manisa'da 78 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

        Manisa'da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, karşılıksız çek işlemleri ve benzer suçlardan toplam 78 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahsı yakaladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 10:58 Güncelleme:
        Manisa'da 78 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

        Manisa'da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, karşılıksız çek işlemleri ve benzer suçlardan toplam 78 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahsı yakaladı.

        Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından 21 Ekim 2026 tarihinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında, karşılıksız çek işlemleri ve bu kapsamdaki benzer 11 suçtan kesinleşmiş 78 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası bulunan S.B. (48) yakalandı.

        Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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