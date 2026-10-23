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        Somaspor, Gebze'de 3 puan peşinde

        2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste Adana Demirspor'a (D) 3-0, Aliağa FK'ya da 2-1 yenilip düşüşe geçen Somaspor yarın 8'inci hafta maçında deplasmanda Gebzespor'un rakibi olacak. Gebze Alaettin Kurt Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçta Sinan Özcan düdük çalacak. Bir maçı eksik olan Somaspor haftaya 7 puanla 12'nci sırada girerken, Gebzespor ise 15 puanla 4'üncü basamakta yer aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 10:37 Güncelleme:
        Somaspor, Gebze'de 3 puan peşinde

        2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste Adana Demirspor'a (D) 3-0, Aliağa FK'ya da 2-1 yenilip düşüşe geçen Somaspor yarın 8'inci hafta maçında deplasmanda Gebzespor'un rakibi olacak. Gebze Alaettin Kurt Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçta Sinan Özcan düdük çalacak. Bir maçı eksik olan Somaspor haftaya 7 puanla 12'nci sırada girerken, Gebzespor ise 15 puanla 4'üncü basamakta yer aldı.

        FOTOĞRAFLI

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