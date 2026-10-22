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        Manisa'da 225 bin 960 sentetik ecza ele geçirildi 2 tutuklama

        MANİSA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 225 bin 960 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 22:14 Güncelleme:
        Manisa'da 225 bin 960 sentetik ecza ele geçirildi 2 tutuklama

        MANİSA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 225 bin 960 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Valilik koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği belirlendi.

        Adli makamlardan alınan kararlar doğrultusunda, şüphelilerin uyuşturucu naklinde kullandığı araç polis ekiplerince durduruldu. Araçta yapılan aramada, 225 bin 960 sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonda B.T. (23) ve A.T. (24) isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.

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        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, TCK 188 kapsamında ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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