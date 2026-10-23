Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Manisa Saruhanlı'da 8 derslikli yeni okul yapılacak

        Manisa Saruhanlı'da 8 derslikli yeni okul yapılacak

        AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Saruhanlı ilçesindeki Koldere Şehit Mehmet Burhan İlkokulunun yerine 8 derslikli yeni bir okul binası yapılacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 10:36 Güncelleme:
        Manisa Saruhanlı'da 8 derslikli yeni okul yapılacak

        AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Saruhanlı ilçesindeki Koldere Şehit Mehmet Burhan İlkokulunun yerine 8 derslikli yeni bir okul binası yapılacağını bildirdi.

        Yenişehirlioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ihale için gerekli izinlerinin verildiğini belirtti.

        Yenişehirlioğlu, 8 derslikli olarak planlanan okulda bir anaokulu dersliğinin yanı sıra görsel sanatlar atölyesi, müzik dersliği, kütüphane, destek eğitim odası ve beden eğitimi salonunun bulunacağını, ayrıca çok amaçlı salon, yemek salonu, yemekhane, öğrenci kantini, öğretmenler odası, rehberlik servisi, idari birimler, mescitler, okul aile birliği odası, zümre öğretmenler odası, sığınak, arşiv ve depo gibi alanların da yer alacağı aktardı.

        REKLAM

        Manisa'nın eğitim altyapısını güçlendirmeye devam ettiklerini belirten Yenişehirlioğlu, çocukların geleceğine yapılan her yatırımın Türkiye'nin yarınlarına atılmış güçlü bir adım olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 2 madenci can verdi
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 2 madenci can verdi
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        Tütün düzenlemesi Meclis'e geliyor
        Tütün düzenlemesi Meclis'e geliyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İstanbul'da 9. Arabuluculuk Konferansı
        İstanbul'da 9. Arabuluculuk Konferansı
        8 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        8 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        ABD'deki infaz skandalında yeni iddia
        ABD'deki infaz skandalında yeni iddia
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        Yağ aldırma ameliyatında can kaybı! Yanlış müdahale iddiası!
        Yağ aldırma ameliyatında can kaybı! Yanlış müdahale iddiası!
        "Beşiktaş bu takımı yenmeliydi"
        "Beşiktaş bu takımı yenmeliydi"
        23 Ekim - 15 Kasım Merkür Retrosu: Zehir mi, şifa mı?
        23 Ekim - 15 Kasım Merkür Retrosu: Zehir mi, şifa mı?
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        İkinci kez entübe edildi
        İkinci kez entübe edildi
        Gözde'yi öldürüp beraatini istedi
        Gözde'yi öldürüp beraatini istedi
        "Kızılcık Şerbeti' benim için yaşayan bir okul"
        "Kızılcık Şerbeti' benim için yaşayan bir okul"
        Sevda'nın katili kapı komşusu çıktı! Acılı anneden kahreden sözler!
        Sevda'nın katili kapı komşusu çıktı! Acılı anneden kahreden sözler!
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek
        4 aylık hamile kadını bıçaklamıştı! Nedeni: Telefon
        4 aylık hamile kadını bıçaklamıştı! Nedeni: Telefon

        Benzer Haberler

        Manisa'da 78 yıl hapisle aranan firari yakalandı
        Manisa'da 78 yıl hapisle aranan firari yakalandı
        Oyuncu ve yazar İğdigül'den sokak hayvanları için sevgi ve merhamet çağrısı
        Oyuncu ve yazar İğdigül'den sokak hayvanları için sevgi ve merhamet çağrısı
        Manisa'da 32 bin 803 hasta organ nakli bekliyor
        Manisa'da 32 bin 803 hasta organ nakli bekliyor
        Manisa'da 225 bin 960 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
        Manisa'da 225 bin 960 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
        Manisa'da 225 bin 960 sentetik ecza ele geçirildi 2 tutuklama
        Manisa'da 225 bin 960 sentetik ecza ele geçirildi 2 tutuklama
        Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı