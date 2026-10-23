Manisa'da 78 yıl hapisle aranan firari yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında firari bir hükümlüye yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, "karşılıksız çek işlemleri" ve benzeri 11 ayrı suçtan aranan, hakkında 78 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B.'yi (48) gözaltına aldı. Firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca cezaevine teslim edildi.

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