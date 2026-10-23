Manisa'da 32 bin 803 hasta organ nakli bekliyor

Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde düzenlenen 3. İl Organ Bağışı Toplantısı’nda, organ nakli bekleyen 32 bin 803 hastanın bulunduğu açıklanırken, beyin ölümü tespitinin zamanında yapılması ve organ bağışı süreçlerinde koordinasyonun güçlendirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde Organ Nakil Hizmetleri İl Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Fatih Zeren, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, İzmir ISM Organ Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Uzm. Dr. Burcu Ulugölge ile Manisa’daki hastanelerde görev yapan sağlık personeli katıldı.

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Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Başhekim Prof. Dr. İsmet Topçu, toplantının ana konusunun "Organ Bağış Sürecinde Radyolojik Değerlendirme ve Enfeksiyon Yönetimi" olduğunu belirtti. Üniversite hastanesi olarak İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli şekilde çeşitli alanlarda toplantılar düzenlediklerini ifade eden Topçu, organ bağışı konusunda Merkez Efendi Devlet Hastanesi ve Şehir Hastanesi’ndeki toplantıların ardından üçüncü toplantıya ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

"Bu yıl iki organ donörü bulabildik"

Türkiye’de geçen yıl yaklaşık 5 bin 25 organ nakli gerçekleştirildiğini belirten Prof. Dr. Topçu, organ nakli bekleyen hasta sayısının yüksekliğine rağmen nakil sayısının yetersiz kaldığını ifade etti. Gerçekleştirilen nakillerin yalnızca yaklaşık yüzde 20’sinin kadavradan yapıldığına dikkat çeken Topçu, beyin ölümü tespiti ve organ bağışı konusunda daha fazla gayret gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

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MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi’nde organ bağışına yönelik çalışmaların üç koldan yürütüldüğünü kaydeden Topçu, öğrencilerin, sağlık çalışanlarının ve hastaların bilgilendirildiğini, organ nakli koordinasyon ekibinin de yoğun bakım hastalarını donör ihtimali açısından takip ettiğini belirtti.

Hastanede erişkinlere yönelik yaklaşık 45 yoğun bakım yatağı bulunduğunu aktaran Topçu, "Bu yıl iki organ nakli yapabildik, iki organ donörü bulabildik. Tabii yetmez, çok düşük bir rakam. Ama önümüzdeki yıllarda bu rakamın daha da artacağını bekliyoruz. Çok gayret ediyoruz, takip ediyoruz, farkındalığımızı artırıyoruz. Bu toplantı da bunlardan biri." dedi.

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"Ekipler arasında güçlü koordinasyon sağlanmalı"

Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Fatih Zeren, üniversite hastanesi iş birliğiyle gerçekleştirilen toplantının, 39 Kasım Organ Bağışı Haftası öncesinde önemli bir farkındalık çalışması olduğunu söyledi.

Organ bağışının artırılması, beyin ölümü tespit süreçlerinin etkinleştirilmesi ve donör sayısının yükseltilmesi açısından toplantının önem taşıdığını belirten Zeren, radyolojik değerlendirme ve enfeksiyon yönetiminin organların nakle uygunluğunun belirlenmesinde kritik rol oynadığını ifade etti.

Beyin ölümü şüphesinin zamanında değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Zeren, "Gerekli tıbbi süreçlerin gecikmeden yürütülmesi ve ilgili ekipler arasında güçlü bir koordinasyon sağlanması gerektiğini de unutmamalıyız. Burada bulunan hekimlerimizin, yoğun bakım ekiplerimizin, hastane yöneticilerimizin ve organ nakli koordinatörlerimizin katkıları bu sürecin her aşamasında belirleyicidir." diye konuştu.

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Organ bağışının yalnızca tıbbi bir süreç olmadığını, insan hayatına dokunan ve ailelere umut veren önemli bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Zeren, sağlık kuruluşları arasındaki iş birliğini güçlendirmeye ve toplumsal farkındalığı artırmaya devam edeceklerini kaydetti.

"32 bin 803 hasta organ nakli bekliyor"

Toplantıda sunum yapan İzmir ISM Organ Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Uzm. Dr. Burcu Ulugölge, 2026 yılı haziran ayı itibarıyla Türkiye’de organ nakli bekleyen hastaların sayılarını paylaştı.

Ulugölge’nin aktardığı verilere göre, 25 bin 883 hasta böbrek, 2 bin 428 hasta karaciğer, bin 573 hasta kalp, 199 hasta akciğer, 238 hasta pankreas, 3 hasta ince bağırsak ve 2 bin 529 hasta kornea nakli bekliyor. Böylece nakil bekleyen toplam hasta sayısı 32 bin 803 olarak açıklandı.