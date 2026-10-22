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        Manisa'da 225 bin 960 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

        Manisa'da durdurulan otomobilde 225 bin 960 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 23:45 Güncelleme:
        Manisa'da 225 bin 960 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

        Manisa'da durdurulan otomobilde 225 bin 960 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul-İzmir Otoyolu üzerinden kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Şüphelinin kullandığı otomobilin plakasını belirleyen ekipler, aracı kente yakın bir noktada durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada 225 bin 960 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan B.T. (23) ve A.T. (24) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheliler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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