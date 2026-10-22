Manisa'da 225 bin 960 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

Şüpheliler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Otomobilde yapılan aramada 225 bin 960 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

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