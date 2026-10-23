Yunusemre'den ücretsiz terapi desteği

Yunusemre Belediyesi, özel merkezlerde yüksek ücretlerle sunulan dil ve konuşma terapisi hizmetini ücretsiz olarak vatandaşlara ulaştırıyor. Yenimahalle Sağlık Merkezi’nde çocuk ve yetişkinlere yönelik verilen hizmet kapsamında, merkeze gelemeyen hastalar için evde terapi seansları da başlatıldı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Yunusemre Belediyesi, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz Konuşma ve Dil Terapisi hizmeti sunuyor. Yunusemre Belediyesi Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde, Yenimahalle Sağlık Merkezi’nde yürütülen hizmetle dil ve konuşma gelişiminde desteğe ihtiyaç duyan çocuk ve yetişkinlere yardımcı olunuyor.

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Konuşma ve Dil Terapisti Buse Nur Sipahi tarafından verilen hizmet, özel merkezlerde yüksek maliyetlerle karşılaşabilen vatandaşlara ekonomik açıdan da destek sağlıyor.

Ücretsiz terapi hizmetinden yararlanan Sultan Eşbah’ın eşi Ali Eşbah, sunulan hizmetten memnun olduklarını belirterek konuşma konusunda desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlara belediyeye başvurmaları tavsiyesinde bulundu.

Sultan Eşbah’ın kızı Nazike Yenen ise belediyenin başvurulara hızlı dönüş yaptığını ve vatandaşların sorularının yanıtsız bırakılmadığını ifade etti. Annesinin konuşmasında gelişme kaydedildiğini belirten Yenen, seansların ücretsiz olmasının ve diğer merkezlere kıyasla daha fazla seans imkânı sunulmasının kendileri için önemli olduğunu dile getirdi. Yenen, hizmet dolayısıyla Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’a teşekkür etti.

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Merkeze gelemeyene evde terapi

Konuşma ve Dil Terapisti Buse Nur Sipahi, hizmetin vatandaşların ihtiyaçlarına göre sürdürüldüğünü belirtti. Yaşlılık, felç ve benzeri nedenlerle sağlık merkezine gelemeyen hastalar için evde terapi seanslarının da başlatıldığını kaydeden Sipahi, böylece daha fazla vatandaşa ulaşılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, vatandaşların ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerine maddi kaygı yaşamadan ulaşabilmelerini önemsediklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerine maddi kaygı yaşamadan ulaşabilmesini istiyoruz. Özel merkezlerde yüksek ücretler karşılığında alınabilen dil ve konuşma terapisi hizmetini ücretsiz sunarak hemşehrilerimizin yanında oluyoruz. Merkeze gelemeyen vatandaşlarımız için evde terapi hizmetimizi de başlattık. Her yaştan vatandaşımıza destek olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

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Ücretsiz Konuşma ve Dil Terapisi hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların, 444 62 09 numaralı Yunusemre Belediyesi Çağrı Merkezi üzerinden bilgi alarak başvuruda bulunabilecekleri bildirildi.