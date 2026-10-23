Turgutlu'da cumhuriyet coşkusu havuza taşınacak

Turgutlu Belediyesi, Cumhuriyet’in 103. yıl dönümünü çocuklara özel yüzme şenliğiyle kutlayacak. 29 Ekim’de düzenlenecek etkinlikte çocuklar kulaçlarını Cumhuriyet için atarken, dereceye giren sporculara 1 aylık ücretsiz yüzme kursu hediye edilecek.

Turgutlu Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında çocuklara yönelik Yüzme Şenliği düzenleyecek. 29 Ekim Perşembe günü saat 14.00’te Mimar Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilecek şenlikte çocuklar, serbest stil yüzme kategorisinde mücadele edecek.

Başvurular 27 Ekim’e kadar sürecek

20122018 yılları arasında doğan çocukların katılabileceği şenlik için başvurular, 2227 Ekim tarihleri arasında Mimar Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi’nde yapılacak. Katılımın ücretsiz olduğu etkinlik, 50 kişiyle sınırlı tutulacak. Şenlikte dereceye giren sporculara 1 aylık ücretsiz yüzme kursu hediye edilecek.

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Etkinliğe katılacak çocukların bone, mayo, terlik ve havlularını yanlarında getirmeleri gerekiyor.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, Cumhuriyet’in 103. yılını çocukların katılımıyla düzenleyecekleri Yüzme Şenliği ile kutlayacaklarını belirterek, "Bu tür etkinliklerle hem çocuklarımızın sportif gelişimlerine katkı sunmayı hem de Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu hep birlikte yaşamayı amaçlıyoruz. 29 Ekim’de düzenleyeceğimiz Yüzme Şenliği’ne tüm çocuklarımızı bekliyoruz" dedi.