Şehzadeler'de müzik kursları için geri sayım başladı

Şehzadeler Belediyesi, müziğe ilgi duyan 7 yaş ve üzeri vatandaşları keman, bağlama, gitar ve piyano kurslarıyla buluşturuyor. Kurşunlu Han Müzik Enstrüman Kursları için başvurular 2630 Ekim tarihleri arasında alınacak, ilk kurslar 9 Kasım’da başlayacak.

Şehzadeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Kurşunlu Han Müzik Enstrüman Kursları kapsamında, 7 yaş ve üzerindeki kursiyerlere dört farklı enstrümanda eğitim verilecek. Müziğe ilgi duyan vatandaşların katılabileceği kurslar için başvuru süreci 26 Ekim Pazartesi günü başlayıp 30 Ekim Cuma günü sona erecek.

Başvurular gençlik merkezine yapılacak

REKLAM

Kurslara katılmak isteyenlerin, belirtilen tarihler arasında Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi’ne giderek başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Kurs günleri belli oldu

Kursların başlangıç tarihleri ve eğitim günleri de açıklandı. Buna göre piyano kursu 9 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve pazar günü hariç haftanın 6 günü düzenlenecek. Keman ve gitar kursları 10 Kasım Salı günü başlayacak. Keman eğitimleri salı, perşembe ve cumartesi günleri, gitar eğitimleri ise salı ve perşembe günleri gerçekleştirilecek.

Bağlama kursunun başlangıç tarihi 11 Kasım Çarşamba olarak belirlenirken, eğitimler çarşamba ve cuma günleri yapılacak.

REKLAM

Detaylı bilgi çözüm merkezinden alınabilecek

Kurslara ilişkin detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 444 90 45 numaralı telefondan Şehzadeler Belediyesi Çözüm Merkezi’ne ulaşabilecek.