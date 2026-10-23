Kaymakam Güldoğan, 3 mahallede talepleri dinledi
Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, mahalle ziyaretleri kapsamında Bağcılar, Kabazlı ve Yeşilova mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.
Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, mahalle ziyaretleri kapsamında Bağcılar, Kabazlı ve Yeşilova mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.
Mahalle ziyaretleri kapsamında muhtarlardan mahallelerin genel durumu hakkında bilgi alan Kaymakam Ali Güldoğan, mahalle sakinleriyle sohbet ederek vatandaşların sorun, talep ve beklentilerini dinledi.
Ziyaretlerde hazır bulunan kurum amirleriyle birlikte vatandaşların ihtiyaçlarını değerlendiren Kaymakam Güldoğan, iletilen sorunların çözümü ve taleplerin karşılanması için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.
Kaymakam Ali Güldoğan'ın mahalle ziyaretlerine Salihli Belediye Başkan Yardımcısı A. Yavuz Özdem ile İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Emre Ertan da eşlik etti.
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