Törene Yunusemre Kaymakamı Celalettin Cantürk, Garnizon Komutanlığı adına Hava Mühimmat Albay Bora Uzunlar, Manisa İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Yusuf Kıyışkan ile Gaziler, merhum gazinin eşi Cavidan ve oğlu Hakan Yüce, kızı Vahide ve eşi Hakan Kuyumcu ile yakınları katıldı.

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