Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Gençlik Senfoni Orkestrası, Sezen Aksu’nun unutulmaz şarkılarını senfonik düzenlemelerle Manisalı sanatseverlerle buluşturdu. "Bir Sezen Senfonisi" konseri, yoğun katılımla gerçekleşti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde, Türk pop müziğinin sevilen sanatçısı Sezen Aksu’nun hafızalara kazınan eserleri seslendirildi. Şef İhsan Canbazoğlu yönetimindeki Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Gençlik Senfoni Orkestrası, sevilen şarkıları senfonik yorumlarla sahneye taşıdı. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği gecede, müzik dolu anlar yaşandı ve orkestranın performansı izleyicilerden büyük beğeni topladı.

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Konseri Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa Büyükşehir Belediyesi Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanı Gencay Genç, Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener, Yeni Parti Manisa İl Başkan Vekili Erdem Nalbant ve çok sayıda vatandaş izledi.

"13 kişiden 44 kişilik bir orkestraya ulaştık"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Gençlik Senfoni Orkestrası’nın kuruluşundan bugüne önemli bir gelişim gösterdiğini belirterek, başlangıçta 13 kişiden oluşan orkestranın bugün 44 kişilik güçlü bir kadroya ulaştığını söyledi.

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Orkestranın kuruluşunda merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in büyük emeği olduğunu vurgulayan Dutlulu, Zeyrek’in Manisa’da böyle bir orkestranın kurulmasını arzuladığını ifade etti. Geçmiş yıllarda İstanbul Ataşehir Gençlik Senfoni Orkestrası’nı Manisa’ya davet ederek bu hayalini ortaya koyduğunu belirten Dutlulu, Ferdi Zeyrek’in projeyi hayata geçiremeden hayatını kaybettiğini söyledi.

Dutlulu, ardından çalışmaların hız kazandığını ve yaklaşık 6 aylık yoğun emeğin sonucunda bugünkü orkestranın ortaya çıktığını dile getirdi. İlk günden itibaren orkestrada yer alan çekirdek kadronun zamanla büyüyerek güçlü bir yapıya dönüştüğünü belirten Dutlulu, orkestranın kısa sürede önemli bir mesafe kat ettiğini söyledi.

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Ataşehir Gençlik Senfoni Orkestrası’nın geride bırakıldığının kendisine iletildiğini aktaran Başkan Dutlulu, verilen sözleri yerine getirmenin ve ortaya konulan çalışmaları kalıcı hâle getirmenin önemine dikkat çekti. Bir orkestrayı kurmanın yanı sıra onu yaşatmanın, büyütmenin ve gelecek yıllara taşımanın asıl başarı olduğunu ifade etti.

"Seyircinin desteği büyük önem taşıyor"

Orkestranın başarısında tüm ekip üyelerinin emeği olduğunu belirten Başkan Dutlulu, tatillerinden fedakârlık ederek provalara katılan müzisyenlere teşekkür etti. Orkestranın performansından ve gecenin atmosferinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Dutlulu, sanatseverlerin ilgisinin bu çalışmaların devamlılığı açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

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Salonu dolduran vatandaşların desteğinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Dutlulu, orkestranın Manisalıların sahiplenmesiyle daha da büyüyeceğini vurgulayarak, "Sizler bu orkestraya sahip çıktığınız sürece bu orkestra yaşamaya ve büyümeye devam edecektir. Hepinize teşekkür ediyor, iyi akşamlar ve iyi eğlenceler diliyorum" dedi.

Sezen Aksu’nun yıllardır hafızalarda yer eden şarkılarının senfonik yorumlarla seslendirildiği gece, sanatseverlerin alkışlarıyla sona erdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası, başarılı performansıyla izleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.