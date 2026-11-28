Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun öncülüğünde düzenlenen ‘Spor Zirvesi’, Türk futbolunda iz bırakan Ahmet Dursun, Semih Şentürk, Abdullah Ercan ve Evren Turhan’ı gençlerle bir araya getirdi. Başkan Dutlulu’nun spora erişim, altyapı akademileri ve kentte tek takım vizyonunu paylaştığı zirvede, yeşil sahaların unutulmaz hatıralarını da canlandı.

Bir dönem Türkiye’nin dört bir yanında milyonları tribünlere ve ekran başına kilitleyen futbolun unutulmaz isimleri, Manisa’da gençlerle aynı salonda buluştu. MASKİ İkiz Kuleler Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü Erdoğan Arıkan’ın üstlendiği Spor Zirvesi; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Alper Ayan ile Türk futbolunun efsaneleri Ahmet Dursun, Semih Şentürk, Abdullah Ercan ve Evren Turhan’ı ağırladı. Yıllarca farklı formalarla ter döken konuklar, kariyerlerinden kesitleri ve saha içi deneyimlerini genç sporculara aktardı.

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"Belediyeler elini çekerse amatör branşlar sahipsiz kalır"

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, çocukların sporla tanışmasında yerel yönetimlerin üstlendiği hayati rolü Akhisar Belediye Başkanlığı döneminden çarpıcı bir örnekle anlattı. Dört çocuğun Manisa’daki antrenmanlara düzenli katılabilmesi için araç tahsis ettiklerini hatırlatan Dutlulu, bazen bir gencin spor hayatına devam edebilmesinin antrenmana ulaşım imkanına bağlı olduğuna dikkat çekti. Yerel yönetimlerin desteğinin önemini vurgulayan Dutlulu, "Belediyeler olmayınca amatör branşlar çok sahipsiz kalıyor" ifadelerini kullandı.

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Sporun rekabet kadar dostluk ve aidiyet duygusunu da beslemesi gerektiğini belirten Dutlulu, gençlere takım ruhunun önemini şu sözlerle anlattı: "Çocuklarımızın sahada kıyasıya mücadele ederken maç bittiğinde dost kalabilmelerini çok önemsiyoruz. Bir takımın parçası olmak, bunu genç yaşta kazanmak çok kıymetli. Bu kültürün uzun vadede iş hayatından sosyal yaşama kadar her alanda büyük faydası var."

Çocukların okul çıkışlarında ve yaz tatillerinde spor yapabilecekleri alanları genişletmeyi hedeflediklerini kaydeden Başkan Dutlulu, özellikle kent genelindeki yüzme havuzlarının sayısını artıracaklarının müjdesini verdi.

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Altyapıda akademi vurgusu, tesisleşmede ortak akıl çağrısı

Geçmişte pek çok yıldız futbolcunun sokak aralarında yetiştiğini hatırlatan Başkan Dutlulu, günümüz şartlarında çocuklara düzenli ve bilimsel antrenman ortamı sunmak için akademi sisteminin şart olduğunu vurguladı. "Artık akademi sisteminin gelişmesi lazım" diyen Dutlulu, Altınordu’nun Türk futboluna kazandırdığı oyuncuları örnek gösterdi. Manisa FK’nın da güçlü bir altyapı potansiyeline sahip olduğunu belirten Dutlulu, genç yeteneklerin eğitim hayatları ile spor kariyerlerini aksatmadan bir arada yürütebilecekleri bir model kurguladıklarını ifade etti.

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Amatör branşların kalkınması için belediyeler ile Gençlik ve Spor Bakanlığının koordineli çalışması gerektiğini dile getiren Dutlulu, tesis yatırımlarında ilçelerin gerçek ihtiyaçlarının gözetilmesi çağrısında bulundu. Bir ilçede aynı türden birden fazla tesis varken başka bir ilçede temel eksiklikler yaşanabildiğine işaret eden Dutlulu, "Kaynakların doğru kullanımı için koordinasyon ve planlama çok önemli" dedi.

Manisa futbolu için tek yürek çağrısı ve unutulmaz maçın tanıkları

Manisa futbolunun geleceğine dair vizyonunu da gençlerle paylaşan Başkan Dutlulu, kentteki güç birliğinin önemine değindi. Manisaspor ile Manisa FK’nın bir araya gelerek kentin tek bir takım etrafında kenetlenmesini arzu ettiğini belirten Dutlulu, profesyonel futbolun sürdürülebilir başarısı için Manisalı iş insanlarının ve sanayi kuruluşlarının desteğinin belirleyici olduğunu söyledi.

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Zirvede, Manisaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan tarihi karşılaşma gündeme gelince salonda keyifli anlar yaşandı. O gün yeşil sahada ter döken futbolcular ile mücadeleyi tribünden takip edenlerin hatıraları birleşti. Kadrolar, unutulmaz goller ve şampiyonluk yarışının konuşulduğu sohbette gençler, Manisa futbol tarihine kazınan o günü bizzat tanıklarından dinleme fırsatı buldu.

"Başkanımızın öncülüğünde bu yaz 5 bin çocuğa ulaşacağız"

Manisa Büyükşehir Belediyesporun altyapı çalışmalarını ve sosyal destek projelerini paylaşan Kulüp Başkanı Alper Ayan, 21 farklı branşta 1.100 lisanslı sporcuyla faaliyet gösterdiklerini açıkladı. Merkezle birlikte altı ilçede verilen spor okulu eğitimleriyle toplam 3 bin 500 çocuğa ulaştıklarını belirten Ayan, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu’nun öncülüğünde önümüzdeki yaz hedefimiz 5 bin gencimize ulaşmak" dedi.

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Maddi imkanı kısıtlı ailelerin çocukları için ücretsiz kontenjan ayırdıklarını ve ayakkabıdan formaya kadar tüm malzeme desteğini sağladıklarını vurgulayan Ayan, altyapıdan yetişen sporcuların uluslararası başarılarına da değindi. Ayan, Manisa’da yetişen bir judocunun Paris Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil etmesini ve genç atlet Kaan Sarı’nın Galatasaray’a transfer olmasını kulübün doğru yolda olduğunun kanıtı olarak gösterdi.

"Manisa artık bir spor kenti"

Manisa’nın iki kadın takımıyla birden Türkiye’nin en üst liglerinde mücadele edecek olması zirvenin en gurur verici başlıklarından biri oldu. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı’nın Kadınlar 1. Ligi final etabını şampiyon tamamlayarak Sultanlar Ligi’ne yükselmesi ve Kadın Hentbol Takımı’nın Ankara’daki finalleri ikinci bitirerek Kadınlar Hentbol Süper Ligi’ne çıkması salondan büyük alkış aldı. Programın moderatörü Erdoğan Arıkan, bu çifte başarıya dikkat çekerek, "Manisa artık sadece bir futbol kenti değil, tam anlamıyla bir spor kenti" değerlendirmesinde bulundu.

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Gençler sordu, efsaneler yanıtladı

Zirvenin final bölümünde mikrofon gençlere uzatıldı. Merak ettikleri soruları doğrudan Türk futbolunun efsane isimlerine yönelten genç sporcular; disiplin, başarıya giden yol ve zorluklarla başa çıkma konularında birinci ağızdan tavsiyeler aldı. Programın sonunda gençlere katılımları ve soruları için teşekkür eden Başkan Besim Dutlulu, konuklara "İyi ki geldiniz, iyi ki Manisa’da gençlerimize ilham oldunuz" sözleriyle seslendi.