Alınan bilgiye göre, 17 Kasım'da İzmir-Ankara kara yolunun Kaynar mevkisinde, Mehmet Arın (48) yönetimindeki 45 ARH 096 plakalı motosiklet ile E.A. (71) idaresindeki 45 ASM 222 plakalı motosiklet çarpıştı.

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