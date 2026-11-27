Manisa'da başına çeki demiri çarpan belediye personeli öldü
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde başına çeki demiri çarpması sonucu yaralanan belediye çalışanı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde başına çeki demiri çarpması sonucu yaralanan belediye çalışanı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İzmir Büyükşehir Belediyesine ait araç, 14 Kasım'da Uzunburun Mahallesi'ndeki Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi yakınlarında arızalandı. Bölgeye belediyeye ait çekici çağrıldı.
Çekme işlemi için takmaya çalıştığı çeki demiri başına çarpan görevli Kamil Çapar (25), ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince İzmir Şehir Hastanesine kaldırılan Çapar, 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
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