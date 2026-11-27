Manisa'nın Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Horozköy'de gerçekleştirdiği mahalle ziyaretinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kahvehaneleri ve iş yerlerini ziyaret eden Balaban, mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyerek, "Daha iyi, daha yaşanabilir bir Yunusemre için sahada olmaya devam edeceğiz" dedi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, mahalle ziyaretleri kapsamında Horozköy'de esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Mahalle sakinlerinin talep ve beklentilerini dinleyen Balaban, belediye hizmetlerine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Programına 50. Yıl Mahalle Muhtarlığı ziyaretiyle başlayan Başkan Balaban, Mahalle Muhtarı Erol Akar ile bir araya geldi. Görüşmede mahallenin ihtiyaçları ve yerel yönetim hizmetleri ele alındı.

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Muhtarlık ziyaretinin ardından bölgedeki kahvehaneleri ve iş yerlerini gezen Balaban, esnafla sohbet ederek hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi. Kahvehanelerde vatandaşlarla da bir araya gelen Balaban, mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi. Ziyaretlerde Başkan Balaban'a Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürü Türker Aybey de eşlik etti.

"İhtiyaçları yerinde tespit ediyoruz"

Belediye hizmetlerinin vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilmesinde doğrudan iletişimin önemine dikkat çeken Başkan Semih Balaban, "Bizim belediyecilik anlayışımızın temelinde halkla iç içe olmak, vatandaşlarımızı dinlemek ve ihtiyaçları yerinde tespit etmek var. Mahallelerimizin sorunlarını doğrudan vatandaşlarımızdan dinleyerek çözüm üretmeye önem veriyoruz. Bu kapsamda Horozköy bölgemizde esnafımızla ve vatandaşımızla bir araya gelerek talepleri yerinde değerlendirdik. Daha iyi, daha yaşanabilir bir Yunusemre için sahada olmaya, hemşehrilerimizle buluşmaya ve çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

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Ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getiren esnaf ve vatandaşlar ise kendileriyle bir araya gelen Başkan Balaban'a teşekkür etti.