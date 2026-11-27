Manisa'nın Turgutlu ilçesinde merkez ve kırsal mahallelerde yol yenileme çalışmaları hız kazandı. Yedieylül Mahallesi'nde 50 bin, kırsal mahallelerde ise 30 bin metrekare parke taşı döşemeyi hedeflediklerini belirten Belediye Başkanı Çetin Akın, "Turgutlu'nun her yerine hizmeti götürüyoruz" dedi.

Turgutlu Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım kalitesini artırmak amacıyla merkez ve kırsal mahallelerde yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Çetin Akın, devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

İncelemelerine Yedieylül Mahallesi'nden başlayan Başkan Akın, altyapı çalışmaları tamamlanan Gürleyen ve Oğuz sokaklarda devam eden parke taşı döşeme çalışmalarını takip etti. Mahallede bu yıl toplam 50 bin metrekare parke taşı döşenerek üstyapının yenilenmesinin hedeflendiğini belirten Akın, Turgutlu'nun 6 ana arterinde de yol yapım çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

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GDZ Elektrik, Türk Telekom ve MASKİ tarafından altyapı çalışmaları tamamlanarak belediyeye teslim edilen yollarda üstyapı çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Akın, "İşimiz ve gücümüz de Turgutlu. Yedieylül Mahallemizin sokaklarında bu yıl 50 bin metrekare parke taşı döşeyerek tamamının üstyapısını yenilemiş olacağız. Turgutlu'muza ve Yedieylül Mahallemize hayırlı olsun" dedi.

Yedieylül Mahallesi Muhtarı Deniz Bezen de 50 bin metrekarelik çalışmanın önemli olduğunu belirterek, mahallenin büyük bölümündeki yolların yenilendiğini ifade etti ve Başkan Akın'a teşekkür etti.

Mustafa Kemal Mahallesi'nde de çalışmalar sürüyor

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Başkan Akın, incelemeleri kapsamında Mustafa Kemal Mahallesi'nde devam eden üstyapı çalışmalarını da yerinde gördü. İncelemelere Mustafa Kemal Mahallesi Muhtarı Mehmet Temel, Atatürk Mahallesi Muhtarı Seydi İnce ve İstasyonaltı Mahallesi Muhtarı Nurettin Denli de katıldı.

Altyapısı tamamlanan yollarda üstyapı çalışmalarının Turgutlu'nun farklı noktalarında sürdüğünü belirten Akın, amaçlarının ilçe genelindeki yol sorunlarını en kısa sürede çözerek vatandaşları daha sağlıklı yollara kavuşturmak olduğunu söyledi. Çalışmalarda emeği geçen belediye personeline ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile ekibine teşekkür etti.

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Kırsal mahallelerde 30 bin metrekarelik çalışma

Turgutlu Belediyesi, kırsal mahallelerde de yol yenileme çalışmalarına devam ediyor. Derbent, Akçapınar, Sinirli, İzzettin, Yakuplar, Osmancık ve Temrek mahallelerinde parke taşı döşeme çalışmalarının tamamlandığı bildirildi. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kırsal mahallelerde toplam 30 bin metrekare parke taşı döşenmesi hedefleniyor.

İzzettin Mahallesi'ndeki çalışmaları Mahalle Muhtarı Recep Özkan ile birlikte inceleyen Başkan Akın, mahalle sakinleriyle de bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.

Kırsal mahallelerdeki çalışmalar hakkında bilgi veren Akın, "Turgutlu'muzun yalnızca şehir içerisindeki yollarını değil, kırsal mahallelerimizi de yeniliyoruz. Musalaryeniköy, Sinirli, Temrek, Yakuplar ve İzzettin mahallelerimizde çok ciddi üstyapı çalışmaları yaparak yaklaşık 30 bin metrekare yol yenileme çalışmasını hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. Bu yaptığımız çalışmalarla Turgutlu'nun her yerine hizmeti götürdüğümüzü çok net bir şekilde paylaşmak istiyorum" diye konuştu.

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Akın, çalışmalarda görev alan belediye personeline, Fen İşleri Müdürüne ve destek veren mahalle muhtarlarına teşekkür etti.