Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'nde yaklaşık 35 yıldır çözüm bekleyen altyapı sorunu için çalışma başlatıldı. MASKİ tarafından 3 bin 500 metre içme suyu ve 3 bin 500 metre kanalizasyon hattı döşenecek mahallede, yıllardır beklenen hizmet nedeniyle kurban kesildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, 17 ilçede yıllardır çözüm bekleyen altyapı sorunlarını gidermek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Alaşehir ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'nde başlatılan çalışmalarla yaklaşık 35 yıllık altyapı sorununun çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, MASKİ tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. İncelemelerde Dutlulu'ya Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, Ilıca Mahalle Muhtarı Musa Akşit ve mahalle sakinleri eşlik etti.

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Yıllardır beklenen hizmet için kurban kestiler

Mahallede 3 bin 500 metre içme suyu ve 3 bin 500 metre kanalizasyon hattı döşenecek. Yaklaşık 7 kilometrelik altyapı çalışmasıyla uzun yıllardır devam eden sorunun kalıcı olarak giderilmesi hedefleniyor.

Altyapı hizmetine kavuşmanın sevincini yaşayan mahalle sakinleri, Başkan Besim Dutlulu'yu coşkuyla karşıladı. Vatandaşlar, çalışmaların gerçekleştirildiği alanda kurban keserek hizmeti kutladı.

"Mahallemizin altyapı sorunu kalmayacak"

Çalışmaları yerinde inceleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Ilıca Mahallemizde 3 bin 500 metre kanalizasyon hattı, 3 bin 500 metre de içme suyu hattı döşüyoruz. Yaklaşık 35 yıldır devam eden bir sorunu çözüme kavuşturuyoruz. Çalışmalar tamamlandığında mahallemizin altyapı sorunu kalmayacak. Bu çalışmada emeği geçen tüm MASKİ çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Alaşehir'imize ve Ilıca Mahallemize hayırlı olsun. Manisa genelinde yıllardır çözüm bekleyen altyapı sorunlarını bir bir gidererek çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.