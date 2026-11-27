Kaza anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletlerin çarpıştığı ve Arın’ın yola savrulduğu anlar yer aldı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan sepetli motosikletten düşen Mehmet Arın, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mehmet Arın, sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunan Arın, tedavi gördüğü yoğun bakımda 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Acı haberi alan yakınları gözyaşı döktü.

Kaza, 17 Kasım Salı günü saat 17.00 sıralarında İzmir-Ankara kara yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, İzmir yönüne emniyet şeridinde ilerleyen Mehmet Arın (48) yönetimindeki 45 ARH 096 plakalı motosiklet, Ankara yönüne tersten girdiği ileri sürülen Emrullah A. (71) yönetimindeki 45 ASM 222 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.