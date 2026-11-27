Manisa'da berber boğazına şeker kaçan kalfasını Heimlich manevrasıyla kurtardı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde boğazına şeker kaçan berber kalfası, ustasının uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde boğazına şeker kaçan berber kalfası, ustasının uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.
Kethüda Mahallesi'ndeki berber dükkanında kalfa olarak çalışan Ahmet Emir Dağdeviren'in (18) boğazına şeker kaçtı.
Nefes almakta zorlanan Dağdeviren, ustası ve iş yeri sahibi Ferdi Deren'in yanına giderek yardım istedi.
Deren, kalfasına Heimlich manevrası uyguladı. Müdahale sonucu Dağdeviren'in boğazındaki şeker çıktı.
Dağdeviren'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kalfa ile ustasının yaşadığı o anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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