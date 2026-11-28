TRENDYOL 1'inci Lig'de evindeki son iki maçını kazanan Manisa Futbol Kulübü, İstanbul'da Ümraniyespor önünde deplasmanlarda sezonun ilk haftasından beri süren galibiyet hasretini bitirme verme fırsatını son anlarda kaçırdı. Dış sahada bu sezon yalnız ilk hafta 7 Ağustos'ta Boluspor'u 2-1 yenip 6 maçtır gurbette kazanamayan Manisa ekibi, evinde 10 kişi kalan Ümraniyespor önünde Vargas ve Sylla ile 2-1 öne geçmesine rağmen 90+2'nci dakikada kalesinde gördüğü beraberlik golüne engel olamadı.

Kazanamasa da 2-2'lik sonuçla deplasmanlardaki 3 maçlık yenilgi serisine son veren Manisa FK, teknik direktör Nestor El Maestro yönetimindeki çıkışını sürdürdü. Puan aldıkları için mutlu olduğunu söyleyen Maestro, "Bizim için bu maç zor bir maçtı, zor bir deplasmandı. Ama iyi oynadık. Çok kötü hissettiğimiz bir şey yok. Mutluyuz, 1 puan aldığımız için. Bu puanla da Manisa olarak yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

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