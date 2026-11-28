Manisa'nın Selendi ilçesinde İlçe Müftüsü Derviş Makas ve din görevlilerinin katılımıyla Tavak Mahallesi Camii'nde düzenlenen sabah namazı buluşması, vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Tavak Mahallesi Camii'nde düzenlenen sabah namazı buluşması, din görevlileri ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Programa Selendi İlçe Müftüsü Derviş Makas, İlçe Vaizi Muhammed Zahit Dinç ve Kurra Hafız Tugay Özcan katıldı. Sabah namazının cemaatle birlikte kılınmasının ardından vatandaşlar manevi bir atmosferde bir araya geldi.

Programda, organizasyonun düzenlenmesine sağladıkları katkılardan dolayı Tavak Mahallesi imam hatipleri İlyas Çapar ve Ekrem Türkyılmaz'a teşekkür edildi.

REKLAM

Namazın ardından mahalle kahvehanesinde katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Vatandaşlar, ikramda bulunanlara ve programın gerçekleşmesine vesile olanlara teşekkür ederek dua etti. Gerçekleştirilen buluşmanın, mahalle sakinlerinin birlik ve beraberliğini pekiştirdiği ifade edildi.