Manisa'da 16 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, Öğretmenler Günü dolayısıyla alınan pastadan yiyen 16 öğrenci, mide bulantısı, kusma ve halsizlik şikayetleriyle gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.
MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, Öğretmenler Günü dolayısıyla alınan pastadan yiyen 16 öğrenci, mide bulantısı, kusma ve halsizlik şikayetleriyle gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.
Olay, öğleden sonra Akhisar ilçesindeki Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Öğretmenler Günü dolayısıyla alınan pastadan yiyen öğrenciler, bir süre sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı, kusma ve halsizlik şikayetleri yaşayan 16 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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