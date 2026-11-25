MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde telefonla aradığı kadına kendisini devlet görevlisi gibi tanıtıp, yaklaşık 3,5 milyon TL değerindeki ziynet eşyasını dolandıran şüpheli A.M., Bursa’da yakalandı. Şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklanırken, ziynet eşyaları ise sahibine teslim edildi.

Olay, 23 Kasım’da Turgutlu ilçesinde meydana geldi. 56 yaşındaki kadını arayan şüpheli, kendisini devlet görevlisi olarak tanıtıp, FETÖ/PDY terör örgütü operasyonunda isminin geçtiğini belirterek korkuttu. Dolandırıcının endişelendirdiği kadın, yaklaşık 3,5 milyon TL değerindeki ziynet eşyasını Cumhuriyet Caddesi’nde buluştuğu kişiye teslim etti.

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BURSA’DA YAKALANDI

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kadının ihbarı üzerine Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden ziynet eşyalarını teslim alan şüphelinin A.M. olduğunu belirledi. Şüpheli, soruşturma kapsamında Bursa’nın Orhaneli ilçesinde dolandırıcılığa konu ziynet eşyalarıyla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan A.M., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, polis ekiplerince ele geçirilen ziynet eşyaları mağdur kadına eksiksiz olarak teslim edildi.