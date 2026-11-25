Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Irlamaz 2. Etap Yeşil Alan için hazırlıklar sürüyor. 17 bin metrekarelik alanda yürüyüş ve koşu yolları, çocuk oyun alanları, fitness bölümleri, 36 mangal yeri ve 11 bin metrekarelik yeşil alan oluşturulacak projenin ihalesinin aralık ayında yapılması planlanıyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Turgutlu'daki saha programı kapsamında Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ile birlikte Irlamaz 2. Etap Yeşil Alanı'nda incelemelerde bulundu. İki başkan, proje alanında yapılacak düzenlemeleri değerlendirerek çalışmaların kapsamı ve takvimi hakkında açıklamalarda bulundu.

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Irlamaz 2. Etap Peyzaj Düzenlemesi Yapım İşi kapsamında toplam 17 bin metrekarelik alanda yeşil alan ve peyzaj çalışması gerçekleştirilecek. Projede yaklaşık 650 metre uzunluğunda beton yürüyüş yolu, 350 metre uzunluğunda EPDM koşu pisti ve 900 metrekarelik otopark alanı yapılacak. Ayrıca 36 yeni mangal yeri ve 11 bin metrekarelik yeşil alan vatandaşların kullanımına sunulacak.

Alana klasik ve engelsiz fitness bölümleri, çocuk oyun alanları ve farklı yaş gruplarına hitap eden aktivite alanları da kazandırılacak. Proje kapsamında 50 metrekarelik WC binası ve iki güvenlik kulübesi inşa edilirken, bitkilendirme ve ağaçlandırma çalışmalarıyla yeşil dokunun güçlendirilmesi hedefleniyor.

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Birinci etapta motosiklet geçişlerini engellemek amacıyla kullanılan ve olumlu geri dönüşler alınan seçici geçirgen kent mobilyası tasarımı, ikinci etap girişlerinde de uygulanacak. Çalışmalar kapsamında ayrıca yaklaşık 800 metre profil korkuluk, 800 metre bordür ve 2 bin 400 metrekare kaldırım imalatı yapılacak.

"Aralık ayında ihalesini yapacağız"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Turgutlu'ya verilen sözleri yerine getirmek için çalışmaların devam ettiğini belirterek Ergenekon Kavşağı ve Irlamaz 2. Etap projeleri hakkında bilgi verdi. Ergenekon Kavşağı'ndaki çalışmaların yüzde 30 seviyesine ulaştığını kaydeden Dutlulu, "Verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah en kısa sürede tamamlayacağız. Bir sözümüz de Irlamaz'ın 2. ve 3. etaplarıydı. İkinci etap için kurum görüşlerinden dolayı bir gecikme yaşadık ama sonunda çok güzel bir proje ortaya çıktı. Aralık ayı içerisinde de ihalesini yapacağız. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim. En çok teşekkürü de Turgutlu Belediye Başkanımız Çetin Akın'a ediyorum. İş birliği içerisinde, uyumlu bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

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Irlamaz 2. Etap projesinde yeşil alanlar, çocuk oyun alanları ve yürüyüş yollarının öncelikli olacağını ifade eden Dutlulu, ikinci etabın tamamlanmasının ardından alanın karşı tarafında sosyal ve kültürel tesisleri kapsayan çalışmaların da başlatılacağını söyledi.

"İki sözümüzden biri Irlamaz'dı"

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ise seçim döneminde ilçe halkına Ergenekon Kavşağı ve Irlamaz 2. Etap Yeşil Alanı olmak üzere iki önemli söz verdiklerini hatırlattı. Ergenekon Kavşağı projesinde çalışmaların yüzde 30 seviyesine ulaştığını belirten Akın, olağanüstü bir durum yaşanmaması halinde çalışmaların nisan ayı sonunda tamamlanarak kavşağın hizmete açılmasının planlandığını söyledi.

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Irlamaz 2. Etap projesi için yasal süreçlerin tamamlandığını ve kurum görüşlerinin alındığını aktaran Akın, "İkinci sözümüz de Mustafa Kemal, Atatürk ve İstasyonaltı mahallelerinde kalan Irlamaz 2. Etap'taki yeşil alan çalışmalarıydı. Bununla ilgili de yasal süreçler ve kurum görüşleri toplandı ama sonunda çok sağlam bir iş çıkardık. Bugün sevgili Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya Turgutlu'ya gösterdiği hassasiyetten ve yaptığımız ortak çalışmalardan dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.