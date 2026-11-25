Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak bir kadını dolandıran şüphelilerden biri, 3,5 milyon TL değerindeki ziynet eşyalarıyla Bursa’da yakalandı. Tutuklanan şüphelinin üzerinden çıkan altın ve ziynet eşyaları mağdur kadına teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, 23 Kasım'da, 56 yaşındaki bir kadın, telefonla arayan ve kendilerini Cumhuriyet Savcısı ile polis olarak tanıtan kişiler tarafından FETÖ/PDY terör örgütüyle bağlantılı olduğu söylenerek korkutuldu. Dolandırıcılar, kadını yaklaşık 3,5 milyon TL değerindeki ziynet eşyalarını Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir kişiye teslim etmeye ikna etti.

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İhbar üzerine harekete geçen Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucunda ziynet eşyalarını teslim alan kişinin A.M. olduğunu tespit etti. Şüpheli, Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, dolandırıcılığa konu ziynet eşyalarıyla birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan A.M., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen yaklaşık 3,5 milyon TL değerindeki ziynet eşyaları ise mağdur kadına eksiksiz şekilde teslim edildi.