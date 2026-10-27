Manisa'da organik süt sektörünün geleceği ele alındı

Manisa'da "Organik Sütün Dünü, Bugünü ve Geleceği" paneli düzenlendi.

Kentteki bir otelde düzenlenen panelin açılışında konuşan Manisa Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, tarımsal ve hayvansal üretimin önemini anlattı.

Kılınç, bu üretimin ekonomik kazancın yanı sıra toplumun beslenmesi açısından da yaşamsal öneme sahip olduğunu belirtti.

Yaşar Holding ve Çamlı Yem Besicilik Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar da organik sütün sürdürülebilir tarım, iklim değişikliği ve gıda güvenliği açısından önem taşıdığını ifade etti.

Gıda üretiminin her aşamasında güvenilirlik ve kalitenin esas alınması gerektiğini kaydeden Yaşar, "Gelecek, doğayı rehber alanların ve doğayla uyum içinde yaşayanların olacak. Bu dönüşüm üreticilerin, sanayinin ve bilinçli tüketicilerin ortak sorumluluğudur." dedi.

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Ulusal Süt Konseyi Araştırma ve Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Artık'ın başkanlığındaki ilk oturumda "Organik Sütün Dünü ve Bugünü", ikinci oturumda ise "Organik Sütün Geleceği" konusu ele alındı.

Programın ardından katılımcılar Çamlı Yem Besicilik'in organik süt çiftliğini ziyaret etti.