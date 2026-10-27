Demirtaş'tan Çavuşlar'da eğitim mesaisi

Sarıgöl İlçe Millî Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Çavuşlar İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencilerin çok yönlü gelişimini destekleyen çalışmalar değerlendirildi.

Manisa’nın Sarıgöl İlçe Millî Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Çavuşlar İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret ederek öğretmenlerle görüştü.

Ziyaret kapsamında eğitimöğretim faaliyetleri hakkında öğretmenlerle görüş alışverişinde bulunan Demirtaş, okullarda yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Görüşmede, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel ve ahlaki gelişimlerini destekleyen uygulamalar ele alındı.

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Eğitimde niteliğin artırılması, öğretmenlerin görüş ve önerilerinin değerlendirilmesi ve okullardaki çalışmaların yerinde incelenmesi amacıyla gerçekleştirilen ziyaret, iyi dilek ve temennilerin ardından sona erdi.