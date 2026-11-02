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        Manisa'nın 17 ilçesinde yoğun asfalt mesaisi

        Manisa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede sürdürdüğü asfalt çalışmaları kapsamında Alaşehir'de yol yenileme çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 11:17 Güncelleme:
        Manisa'nın 17 ilçesinde yoğun asfalt mesaisi

        Manisa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede sürdürdüğü asfalt çalışmaları kapsamında Alaşehir’de yol yenileme çalışmalarına devam ediyor.

        Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve yol standartlarını yükseltmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri, Alaşehir ilçesi Hacıbey Mahallesi Sümer Oral Caddesi’nde sıcak asfalt serimine başladı.

        Yaklaşık 1 kilometrelik güzergâhta yürütülen çalışmalarda 2 silindir, 6 kamyon ve 1 finişer görev alırken, 20 personel sahada çalışma yürütüyor. Çalışmalar kapsamında toplam bin ton sıcak asfalt serimi yapılacak.

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        "17 ilçemizde 10 numara yollar için çalışıyoruz"

        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Sümer Oral Caddesi’nde devam eden çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Manisa’mıza yakışan yollar için çalışıyoruz. Alaşehir ilçemizdeki Sümer Oral Caddesi’nde yaklaşık 1 kilometrelik sıcak asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve Alaşehir Belediye Başkanımız Ahmet Öküzcüoğlu’na teşekkür ediyorum. 17 ilçemizde 10 numara yollar için çalışmaya, sorunları bir bir çözmeye devam edeceğiz" dedi.

        "İlçemizin atardamarı konumunda"

        Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Sümer Oral Caddesi’nin ilçe ulaşımı açısından önemli bir noktada bulunduğunu belirterek, "Sümer Oral Caddesi’ndeyiz. Alaşehir’in dört ana caddesi, ilçemizin atardamarları konumunda. MASKİ ve altyapı çalışmaları nedeniyle yollarda yama ve düzeltme çalışmaları yapılmıştı. Artık yama tutmayan yollarımızı Manisa Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle yeniliyoruz. Birçok cadde ve sokağımızda bu çalışmalar gerçekleştirilecek. Çalışmalara destek veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’ya ve ekibine teşekkür ediyorum. Alaşehir, artık ismine yakışır âlâ bir şehir olarak Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle gelişiyor" diye konuştu.

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        Hacıbey Mahalle Muhtarı Ali Cimci, yapılan çalışmanın mahalle için önemli bir ihtiyacı karşıladığını belirterek, "Yolumuz çok güzel oldu. Mahallemize yakışan bir yola kavuştuk. Daha önce yolumuz çok kötü durumdaydı. Şimdi ise çok güzel oldu. E5 Karayolu gibi bir yolumuz oldu. Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu ve Alaşehir Belediye Başkanımız Ahmet Öküzcüoğlu olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

        Mahalle sakinlerinden Muammer Aksu, yolun önceki durumunda sık sık sorun yaşadıklarını ifade ederek, "Yolumuz çok güzel oldu. Daha önce burada çok sıkıntı yaşanıyordu. Çukurlar nedeniyle araçlar her hafta arıza yapıyordu. Yapılan çalışmayla bu sorunlar ortadan kalktı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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        Süleyman Elvan da çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yapılan çalışmalar harika oldu. Bu asfalt çalışmasına ihtiyacımız vardı. Daha önce yolumuz bozuk ve çukurlarla doluydu. Şu anda ise çok güzel bir yola kavuştuk. Başkanlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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