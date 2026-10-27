Somaspor'da kötü gidişat devam ediyor

Nesine 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Manisa temsilcisi Somaspor, 20262027 sezonunun ilk 8 haftasında oynadığı 7 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 7 puan topladı. Rakip fileleri 10 kez havalandıran siyahbeyazlı ekip, kalesinde gördüğü 16 golle averajını eksi 6’ya düşürdü.

Sezona 68 Aksaray Belediye Spor ile 33 berabere kalarak başlayan Somaspor, ardından İnegöl Kafkas Spor Kulübü’nü deplasmanda 31 mağlup etti. Muş Spor Kulübü’ne sahasında 31 kaybeden Manisa temsilcisi, Ankaraspor deplasmanından ise 10’lık galibiyetle döndü. Somaspor 7 maçta aldığı 2 galibiyeti de deplasmanda elde etti.

REKLAM

Soma’da yaşanan maden göçüğü nedeniyle Sebat Spor Kulübü ile oynanması planlanan karşılaşması ileri bir tarihe ertelenen Somaspor, sonrasında Adana Demirspor’a deplasmanda 30, sahasında Aliağa Futbol A.Ş.’ye 21 ve deplasmanda Güzide Gebze Spor Kulübü’ne 41 mağlup oldu.

Çorlu Spor 1947’yi konuk edecek

Ligde 7 puanla 13. sırada yer alan Somaspor, 9. hafta mücadelesinde Çorlu Spor 1947’yi konuk edecek. Karşılaşma, 1 Kasım Pazar günü saat 13.00’te Soma Nazım Yavuz Stadı’nda oynanacak.

Siyahbeyazlı ekip, sahasında oynayacağı karşılaşmada galibiyet alarak kötü gidişata son vermeyi ve puanını yükseltmeyi hedefliyor.