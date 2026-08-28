Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Mardin'de açılış töreninde konuştu:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen 'Gönül Elçileri' Projesi sayesinde 11 bin 47 çocuğumuz 9 bin 302 koruyucu aile yanında huzurla ve güvenle büyüyor." dedi.

Kentteki temaslarını sürdüren Bakan Göktaş, merkez Artuklu ilçesinde 13 Mart Kadın ve Aile Destek Merkezini ziyaret ederek merkezden yararlanan kadınlarla sohbet etti.

Daha sonra Mardin Büyükşehir Belediyesi Aktif Yaşam Merkezi'nin açılış törenine katılan Göktaş, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'dan merkez hakkında bilgi aldı.

Göktaş, açılışın ardından Engelsiz Mardin Müzik Topluluğunun sunduğu müzik dinletisini izledi.

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AK Parti Mardin İl Başkanlığını ziyaret ederek İl Başkanı Mehmet Uncu ve partililerle görüşen Göktaş, daha sonra Hasan Keleşoğlu Çocuk Evleri Sitesi Açılış Töreni'ne katıldı.

Göktaş, burada yaptığı konuşmada, Hasan Keleşoğlu Çocuk Evleri Sitesi'nin temelinde çok kıymetli bir iyilik hikayesinin olduğunu belirtti.

İki yıl önce Mardin'deki çocuk evini ziyaret ettiklerinde merhum Hasan Keleşoğlu ile Kenan Köse'nin kendilerine, "Müsaade ederseniz çocuklarımız için yeni bir yuva kurmak istiyoruz." dediklerini anımsatan Göktaş, o gün gönülden verilen sözün bugün çocukların güvenle yaşayacağı sıcak bir yuvaya dönüştüğünü kaydetti.

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Hasan Keleşoğlu'nu birkaç ay önce kaybettiklerini ifade eden Göktaş, "Ancak onun çocuklarımız için beslediği sevgi artık bu çatının altında yaşamaya devam edecek. Biz de kıymetli hatırasını yaşatmak için kuruluşumuza Hasan Keleşoğlu'nun adını verdik. Bu vesileyle merhum Hasan Keleşoğlu'nu rahmetle yad ediyorum. Bu iyilik yolculuğunu aynı samimiyetle sürdüren evladı Ardan Keleşoğlu ve Kenan Köse'ye gönülden teşekkür ediyorum. Rabb'im yapılan bu hayrı kabul, çocuklarımızın yüzündeki tebessümü daim eylesin." ifadelerini kullandı.

Çocuk Evleri Sitesi'nin hayırlı olmasını dileyen Göktaş, bir çocuğun dünyasının gördükleri, hissettikleri ve öğrendikleriyle şekillendiğini, şefkatle büyüyen bir çocuğun dünyaya merhametle ve umutla baktığını dile getirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Çocuk olmak, coşkulu olmak, dünyaya hep saf, temiz, duru gözlerle bakmak, yarına o heyecanla yürümek demektir. Çocuk olmak, yüreğindeki sınırsız, hesapsız sevgiye sıkı sıkı sarılmak demektir." sözlerini hatırlatan Göktaş, bu inançla çocukların heyecanını paylaşmayı, sevgi dolu kalplerine huzuru taşımayı bir sorumluluk olarak gördüklerini belirtti.

Bakan Göktaş, şöyle devam etti:

"Bakanlık olarak 81 ilimizdeki hizmetlerimize bu anlayışla hareketle yön tayin ediyoruz. Çocuklarımızı koruyan, ailelerimizi merkeze alan faaliyetlerimizi ülkemizin her köşesine ilmek ilmek işliyoruz. Sosyal ve ekonomik destek hizmetimizle bugün 195 bin 813 çocuğumuzu ailelerinin yanında destekliyoruz. Tam da bu noktada çocuklarımız için yürüttüğümüz bir iyilik seferberliğinden özellikle bahsetmek isterim. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen 'Gönül Elçileri' Projesi sayesinde 11 bin 47 çocuğumuz 9 bin 302 koruyucu aile yanında huzurla ve güvenle büyüyor. Bu iyilik hareketi bugün geldiğimiz noktada sınırları aştı. Birçok ülke tarafından örnek alınan bir model haline döndü."

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2025 Aile Yılı'nda geçici koruyucu aile modelini hayata geçirdiklerini belirten Göktaş, bu modelle acil koruma ihtiyacı bulunan çocukları doğrudan sıcak bir aile ortamıyla buluşturduklarını ifade etti.

"Bu yenilikçi model ile 30 pilot ilimizde 346 çocuğumuzu 189 ailemizin güvenli hanelerine emanet ettik. Bununla birlikte ailelerinden ayrı büyümek zorunda kalan 15 bin 727 çocuğumuza ev tipi kuruluşlarımıza sıcak bir yuva sunmayı sürdürüyoruz." diyen Göktaş, bu yuvalar, kuruluşlar ve koruyucu ailelerin yanında sevgiyle büyüyenlerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) gösterdikleri başarılar ve üniversiteye yerleşmelerinin kendileri için gurur kaynağı olduğunu söyledi.

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Göktaş, çocukların spor, kültür ve sanat alanlarında ortaya koydukları yeteneklerle de göğüslerini kabarttığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Onların her bir başarısı, sevgiyle ve güvenle desteklenen bir çocuğun neleri başarabileceğini gösteriyor. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz 50 kapasiteli Hasan Keleşoğlu Çocuk Evleri Sitesi ile bu yuvalara bir yenisini daha ekliyoruz. Bu evler, evlatlarımızın güçlü bireyler olarak yetişmesini destekleyen çalışmalarımızın en yeni halkasıdır. 7 binadan oluşan çocuk evleri sitesinde 5 hizmet binası, farklı yaşlardaki çocuklarımızın ihtiyaçlarına uygun hizmetler sunacak. Burada çocuklarımızın yalnızca barınma ve bakım ihtiyaçlarını karşılamayacağız. Aynı zamanda eğitimlerini destekleyecek, sosyal ve kültürel gelişmelerine katkı sunacağız. Bu sıcacık yuvada temeli sağlam arkadaşlıklar inşa edecekler. Sosyal etkinlik alanlarında keyifle vakit geçirecek, dinlenme alanlarında soluklanacak, oyun parkında eğlenecek, futbol sahasında ise takım olmayı öğrenecekler. Belki de bugün burada insanlara şifa dağıtacak bir doktorun, yüzlerce çocuğa ilham verecek bir öğretmenin, ülkemize değer katacak bir mühendisin hayallerine hep birlikte kapı aralıyoruz."

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Her bir çocuğun sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkarabileceği imkanlar sunmanın sorumlulukları olduğunu belirten Göktaş, "Çünkü inanıyoruz ki bir çocuğun hayatına dokunmak, Türkiye'nin yarınını inşa etmektir. Bizler de her bir evladımızın potansiyelini ülkemizin ortak gücüne dönüştüren bu anlayışı, bu anlayışla çalışmayı sürdüreceğiz. Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda da her bir çocuğumuzun sevgiyle büyüdüğü bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun da Mardin'in nice medeniyetlere ev sahipliği yapan zengin kültürlerin harmanlandığı eşsiz bir tarihi mirasa sahip olduğunu söyledi.

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Çocuk Evleri Sitesi'nin 11 bin 423 metrekare alan üzerine kurulu olduğunu belirten Akkoyun, sitede yaklaşık 2 bin 500 metrekare kapalı alan ve 50 çocuk kapasitesi esas alınarak planlandığını kaydetti.

Akkoyun, "Bu proje kapsamında 5 adet tek katlı villa tipi yaşam ünitesi, bir adet idari bina, bir adet sosyal etkinlik binası da bulunmaktadır. Çocuk evleri sitemizde devletimizin himayesinde yetişecek her bir evladımızın barınma ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarının yanında hayal güçlerini gerçekleştirecekleri, yeteneklerini keşfedecekleri, bu kadim toprakların değerleriyle donanmış özgüvenli bireyler olarak yetişecekleri eğitim ve sosyal hayatın içinde özgüvenle yer alacakları bir yaşam alanı da sunulmaktadır." diye konuştu.

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AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç projenin hayata geçirilmesinde emeği olanlara teşekkür etti.

Hasan Keleşoğlu'nun oğlu Ardan Keleşoğlu, 7 bloktan oluşan projede 5 yaşam villası, bir sosyal tesis binası, bir yönetim binasının bulunduğunu söyledi.

Çocuk Evleri Sitesi'nde 50 çocuğun güvenli, huzurlu ve sıcak bir aile ortamında hayatlarını sürdürebilecekleri bir yuva oluşturduklarını belirten Keleşoğlu, şöyle konuştu:

"Biz inanıyoruz ki bir ülkenin en kıymetli hazinesi çocuklarıdır. Çocuklarımızın bugününü güvence altına almak, onların sevgi ile güvenle, umutla büyümesi hepimizin ortak sorumluluğudur. Yüce devletimizin çocuklarımızın korunması ve eğitimi, geleceğe hazırlanması için yürüttüğü çalışmalara hayırsever iş dünyası ve sevgili amcam Kerem Kösen ile beraber olmak üzere destek vermeyi önemli bir sorumluluk ve gönül borcu olarak görüyoruz. Bugün burada yalnızca bir yapı açmıyoruz. 50 tane çocuğumuzun geleceğine, Mardin'imizin yarınlarına, Türkiye'nin güçlü geleceğine bir katkı sunuyoruz."

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Konuşmaların ardından İl Müftüsü Enver Türkmen'in okuduğu duayla açılış kurdelesi kesildi, Bakan Göktaş ve beraberindekiler siteyi gezdi.

Bakan Göktaş'a ziyaretlerinde, AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Karaarslan da eşlik etti.