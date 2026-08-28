Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Mardin'de konuştu:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımı desteğine ilişkin, "2025 yılı itibarıyla doğan her çocuğa destek sunuyoruz. Bugüne kadar toplam 1 milyon 278 bin 581 çocuğumuza 25 milyar liralık ödeme gerçekleştirdik. Ağustos ayı ödemelerimizin de bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını paylaşmak istiyoruz." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Bakan Göktaş, Valiliği ziyaret ederek, Vali Tuncay Akkoyun ile görüştü.

Göktaş, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, medeniyetlerin beşiği Mardin'i üçüncü kez ziyaret ettiğini söyledi.

Her ziyaretinde kentteki hizmetlere yenilerini katmaya gayret ettiklerini ifade eden Göktaş, aileyi güçlendiren, kadınları destekleyen, çocukları koruyan çalışmaları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

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Göktaş, her yaştan vatandaşın hayatına dokunan hizmetler sunduklarını, bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hizmetleri ülkenin dört bir yanına ulaştırdıklarını dile getirdi.

- "Son 24 yılda Mardin'e Bakanlık olarak 40,1 milyar lira civarında yatırım ve destek sunduk"

"Aile ve Nüfus On Yılı" kapsamında nesiller arasındaki bağları güçlendiren, dayanışmayı büyüten çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Göktaş, Mardin'de yapılan hizmetlere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Son 24 yılda Mardin'e Bakanlık olarak 40,1 milyar lira civarında yatırım ve destek sunduk. 17 Aile Destek Merkezimiz, 7 kadın kooperatifimiz, ayrıca 10 ÇATOM ile kadınlara mesleki beceriler kazandırıyoruz. 5 Sosyal Hizmet Merkezi ile sosyal hizmet çalışmalarımızı vatandaş odaklı ve erişilebilir bir şekilde sunmaya devam ediyoruz. Sosyo-ekonomik destek ödemelerimizle 2026 yılında sadece Mardin'e 261 milyon liralık kaynak aktardık. Bu kapsamda 3 bin 988 çocuğumuza sosyal ve ekonomik destek vermeye devam ediyoruz. Evde bakım yardımı yine bizim dönemimizde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde evinde yaşlısına, engellisine bakan ailelerimize sunduğumuz çok kıymetli bir destek. Bu kapsamda da 11 bin 1 Mardinli hemşehrimize evde bakım yardımı sunuyoruz. Sadece 2026 yılında evde bakım desteği kapsamında 1,16 milyar liralık kaynak aktardık. Diğer yandan 'Ulusal Vefa Programı' da yine yaşlılara ve engelli vatandaşlarımıza sunduğumuz desteklerden biri. Bu kapsamda da 3 bin 80 yaşlı ve engelli vatandaşımıza doğrudan evlerinde destek sunuyoruz. 2025 yılı biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 'Aile Yılı' olarak ilan edilmişti. Bu hizmetlerimizi 2026-2035 döneminde 'Aile ve Nüfus On Yılı' olarak da sürdürüyoruz."

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- "Gençlerimizin yuva kurma hayallerine destek oluyoruz"

Göktaş, aileyi korumak ve güçlendirmek adına pek çok çalışmayı hayata geçirdiklerini, Türkiye genelinde bu kapsamda sadece 2025 yılında 19 binden fazla etkinlik, faaliyet ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirdiklerini, bunların 51'inin de Mardin'de düzenlendiğini söyledi.

"Aile Yılı"nda başlattıkları bütün çalışmaları "Aile ve Nüfus On Yılı" vizyonu kapsamında da sürdürmeye devam edeceklerini ifade eden Göktaş, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vizyonuyla 2025 yılında 'Aile ve Gençlik Fonu'nu hayata geçirmiştik. Milletvekillerimizin güçlü destekleriyle 2024 yılında pilot proje olarak deprem bölgesinde başlattığımız hizmetlerle gençlerimizin yuva kurma hayallerine destek oluyoruz. Bu kapsamda da özellikle ülkemizin yer altı zenginliğiyle gençlerimizin yuva kurmalarına destek sağlıyoruz. Aile ve Gençlik Fonu'na Türkiye genelinde 302 bin 972 genç çiftimiz başvurdu. Bu kapsamda da 7 bin 600 Mardinli kardeşimizin yuva kurmalarına destek olduk. 480 çiftimizin de 496 çocuğu yine Mardin'de bu desteklerimizle dünyaya geldi. Buna destek veren pek çok belediyemiz var. Bu vesileyle Valimiz başkanlığında kendilerine teşekkür etmek istiyorum."

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Göktaş, Mardin Büyükşehir Belediyesinin yuva kurmak isteyen gençlere ücretsiz mekan tahsis ettiğini, 50 bin liralık tek seferlik destek sunduğunu, 47 yıllık evli çiftleri umreye gönderme gibi pek çok etkinliğe ev sahipliği yaptığını aktardı.

- "1 milyon 278 bin 581 çocuğumuza 25 milyar liralık ödeme gerçekleştirdik"

Doğum yardımlarıyla yine ailelerin yanında olmaya, çocukların geleceğini desteklemeye devam ettiklerini ifade eden Göktaş, "2025 yılı itibarıyla doğan her çocuğa destek sunuyoruz. Bugüne kadar toplam 1 milyon 278 bin 581 çocuğumuza 25 milyar liralık bir ödeme gerçekleştirdik. Ağustos ayı ödemelerimizin de bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını paylaşmak istiyoruz." dedi.

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Göktaş, şunları kaydetti:

"Çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar destek sunuyoruz. Bugüne kadar 745 bin 150 çocuğumuza her ay düzenli ödeme gerçekleştirmeye devam ediyoruz. 'Aile ve Nüfus On Yılı'nda da yine aile olmayı teşvik eden sürdürülebilir destekler sunmaya devam edeceğiz."

- "Yeni yatırımların geldiği bir Türkiye'yi el birliğiyle kurmaya devam edeceğiz"

Bu toprakların terörden çok çektiğini ifade eden Göktaş, "Terörsüz Türkiye" süreci ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde tarihi adımlar atmaya devam ettiklerini belirtti.

Göktaş, "Yarım asırlık terör meselesini kalıcı çözüme kavuşturuyoruz ve inşallah barışın kalıcı olduğu, bu topraklardan hiçbir annenin artık ağlamadığı, hiçbir evladın baba hasretiyle yanıp tutuşmadığı güçlü bir Türkiye'yi el birliğiyle kurmaya devam edeceğiz. Şehirlerimize yeni yatırımlar gelecek, yeni üretim tesisleri ile istihdam çoğalacak. Barışın hakim olduğu, özellikle yeni yatırımların, yeni teşviklerin geldiği bir Türkiye'yi el birliğiyle kurmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Anneler için huzur, babalar için güven, gençler için daha güvenli bir gelecek sunan "Terörsüz Türkiye" sürecinin başarıya ulaşmasına yönelik ortak iradeyi sürdüreceklerini dile getiren Göktaş, şöyle konuştu:

"Terörsüz bir Mardin'in ne kadar geliştiğini, ne kadar turizme açık olabileceğini ve daha nice potansiyelleri olduğunu gördük. Farklı kültürlerin yüzyıllardır bir arada yaşadığı medeniyetler beşiği Mardin de bu iradenin güçlü sembollerinden biri olacak. Terörün karşısında en büyük gücümüz yine aile. Çünkü terör en çok aileleri parçalıyor. Bundan sonraki süreçte de el birliğiyle güçlü bir Türkiye'yi güçlü ailelerimizle kurmaya devam edeceğiz. Aile güçlendikçe toplum güçlenecek, toplum güçlendikçe geleceğe emin adımlar atmaya devam edeceğiz. 'Terörsüz Türkiye' işte bu güçlü temel üzerinde yükselmeye devam edecek. Evlatlarımıza güvenli bir gelecek bırakmaya devam edeceğiz. Ülkemizin bütün yatırımını kalkınmaya, gelişmeye ve refaha yöneltmeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye'yi çok daha ileriye taşıyacağız."

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Bakan Göktaş'a ziyaretinde, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Karaarslan da eşlik etti.