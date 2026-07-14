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        Aort damarındaki hasarlı bölümün yerine yapay damar yerleştirilen hasta sağlığına kavuştu

        Mardin'de yaşayan 48 yaşındaki Songül Özgün'ün aort damarındaki hasarlı bölümün yerine yapay damar yerleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 12:41 Güncelleme:
        Aort damarındaki hasarlı bölümün yerine yapay damar yerleştirilen hasta sağlığına kavuştu

        Mardin'de yaşayan 48 yaşındaki Songül Özgün'ün aort damarındaki hasarlı bölümün yerine yapay damar yerleştirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Özgün'ün, göğüs ve sırt bölgesinde devam eden şiddetli ağrı şikayetiyle Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurduğu belirtildi.

        Özgün'ün yapılan tetkiklerinde, kalpten çıkan ana damar olan aortun başlangıç bölümünde yırtılma (asendan aort diseksiyonu) tespit edildiği bildirilen açıklamada, hayati risk taşıyan durum üzerine hastanın acilen ameliyata alındığı kaydedildi.

        Ameliyatta, hastanın aort damarındaki hasarlı bölümün çıkarılarak yerine sentetik tüp greft (yapay damar) yerleştirildiği, kalpten çıkan ana atardamarın genişleyen ve yırtılan kısmının yapay damar ile değiştirildiği bildirilen açıklamada, açık kalp ameliyatı olan asendan aort replasmanının (kalpten çıkan ana atardamarın genişleyen veya yırtılan kısmının çıkarılarak yerine sentetik bir tüp greft yerleştirilen hayat kurtarıcı açık kalp ameliyatı) başarıyla uygulandığı ifade edildi.

        Ameliyatın ardından bir hafta normal serviste tedavi altında kalan Özgün'ün taburcu edildiği aktarıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ömer Faruk Soydaş, aort diseksiyonunun kalp ve damar cerrahisinin en kritik acil vakalarından biri olduğuna işaret etti.

        Tedavi edilmediği takdirde ölüm riskinin saatler içinde hızla arttığını ifade eden Soydaş, erken tanı ve zamanında cerrahi müdahalenin hastaların yaşamını kurtardığını anlattı.

        Hastalığın ani başlayan, yırtılır tarzda göğüs ve sırt ağrısı, geçmeyen baskı hissi ve bilinç değişiklikleri gibi belirtilerle kendini gösterebildiğini belirten Soydaş, bu tür şikayetleri bulunan vatandaşların vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini vurguladı.

        Mardin'de ilk kez gerçekleştirilen bu operasyonun önemine dikkat çeken Soydaş, aort diseksiyonu gibi zamanla yarışılan acil vakalarda başka illere sevk sırasında yaşanabilecek zaman kaybının hayati sonuçlar doğurabileceğini bildirdi.

        Soydaş, bu tür ileri düzey cerrahi müdahalelerin artık Mardin'de yapılabiliyor olmasının bölge halkı için büyük bir kazanım olduğunu dile getirdi.

        Hasta Özgün ise rahatsızlığının boyun tutulmasıyla başladığını, ardından boyun ve omuz bölgesinde ani ve şiddetli ağrı hissetmesi üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

        Ameliyatın ardından sağlığına kavuştuğunu belirten Özgün, "Şu an çok iyiyim. Doktorlarımızdan, sağlık ekiplerimizden ve tüm hastane çalışanlarımızdan Allah razı olsun. Hepsine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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