Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969, Bolu'da ikinci etap kamp çalışmalarına başladı. Kulüpten yapılan açıklamada, 29 Haziran'da Bolu'nun Gerede ilçesinde başlayan sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamlayan kırmızı-lacivertli ekibin, 3 günlük iznin ardından dün Abant'ta yeniden toplandığı belirtildi. Kırmızı-lacivertli ekibin 23 Temmuz'a kadar Abant'taki ikinci etap kampını sürdüreceği kaydedildi. Takımın, verilecek aranın ardından 27 Temmuz'da sezon hazırlıklarının son bölümüne başlayacağı vurgulanan açıklamada, kırmızı-lacivertli ekibin ligin ilk haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile yapacağı maça kadar hazırlıklarını Bolu'da sürdüreceği ifade edildi.

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