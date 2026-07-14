Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Mardin 1969, Bolu'da ikinci etap kamp çalışmalarına başladı

        Mardin 1969, Bolu'da ikinci etap kamp çalışmalarına başladı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969, Bolu'da ikinci etap kamp çalışmalarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 11:21 Güncelleme:
        Mardin 1969, Bolu'da ikinci etap kamp çalışmalarına başladı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969, Bolu'da ikinci etap kamp çalışmalarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 29 Haziran'da Bolu'nun Gerede ilçesinde başlayan sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamlayan kırmızı-lacivertli ekibin, 3 günlük iznin ardından dün Abant'ta yeniden toplandığı belirtildi.

        Kırmızı-lacivertli ekibin 23 Temmuz'a kadar Abant'taki ikinci etap kampını sürdüreceği kaydedildi.

        Takımın, verilecek aranın ardından 27 Temmuz'da sezon hazırlıklarının son bölümüne başlayacağı vurgulanan açıklamada, kırmızı-lacivertli ekibin ligin ilk haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile yapacağı maça kadar hazırlıklarını Bolu'da sürdüreceği ifade edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gözaltına alınan Nihat Kahveci serbest bırakıldı
        Gözaltına alınan Nihat Kahveci serbest bırakıldı
        Gürlek'ten AHBAP açıklaması
        Gürlek'ten AHBAP açıklaması
        Bakan Bayraktar’dan Türkiye-Irak Boru Hattı açıklaması
        Bakan Bayraktar’dan Türkiye-Irak Boru Hattı açıklaması
        İstanbul'dan kaçış
        İstanbul'dan kaçış
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        Bahçeli: NATO yeni devrin şafağında
        Bahçeli: NATO yeni devrin şafağında
        FETÖ operasyonu: 704 gözaltı
        FETÖ operasyonu: 704 gözaltı
        Konut ucuz, kira yükü ağır
        Konut ucuz, kira yükü ağır
        Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor!
        Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor!
        Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: Cezalar artıyor
        Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: Cezalar artıyor
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        Yıllar sonra sahneye döndü
        Yıllar sonra sahneye döndü
        "3 bin TL'cik" diyerek döner satan işletmeye ceza
        "3 bin TL'cik" diyerek döner satan işletmeye ceza
        4 aylık sıkı pazarlık!
        4 aylık sıkı pazarlık!
        Yeni trend: Gizli seyahat
        Yeni trend: Gizli seyahat
        Hande Erçel tatilde
        Hande Erçel tatilde
        Kerem Aktürkoğlu baba oldu
        Kerem Aktürkoğlu baba oldu
        "Aralarında husumet olmadı"
        "Aralarında husumet olmadı"
        Başarısının sırrı
        Başarısının sırrı

        Benzer Haberler

        Başından vurulmuş halde bulunan 15 yaşındaki Merve kurtarılamadı
        Başından vurulmuş halde bulunan 15 yaşındaki Merve kurtarılamadı
        Mardin'deki silahlı kavgada 1 şüpheli ev hapsiyle tahliye edildi
        Mardin'deki silahlı kavgada 1 şüpheli ev hapsiyle tahliye edildi
        LGS Türkiye birincilerine Veysi Duyan'dan dizüstü bilgisayar
        LGS Türkiye birincilerine Veysi Duyan'dan dizüstü bilgisayar
        Mardin'in Eryeri Mahallesi'nde içme suyu için yeni sondaj kuyusu açıldı
        Mardin'in Eryeri Mahallesi'nde içme suyu için yeni sondaj kuyusu açıldı
        Mardin'de ambulans helikopter hasta bebek için havalandı
        Mardin'de ambulans helikopter hasta bebek için havalandı
        Hipotermi tedavisi gören bebek, ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edi...
        Hipotermi tedavisi gören bebek, ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edi...