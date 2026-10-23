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        Aynı aileden 3 kişinin öldürülmesine ilişkin davada, olay öncesine ait görüntü dosyaya girdi

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde Mehmet Kaya, eşi Berna ve kızı Samyeli Kaya'nın evlerinde silahla öldürülmesine ilişkin davanın ikinci duruşması görüldü. Duruşmada, olaydan önce failler ve maktullerin bir arada olduğu yeni görüntülerin dosyaya girdiği belirtildi. Görüntüler, incelenmek üzere bilirkişiye gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 15:06 Güncelleme:
        Aynı aileden 3 kişinin öldürülmesine ilişkin davada, olay öncesine ait görüntü dosyaya girdi

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde Mehmet Kaya, eşi Berna ve kızı Samyeli Kaya'nın evlerinde silahla öldürülmesine ilişkin davanın ikinci duruşması görüldü. Duruşmada, olaydan önce failler ve maktullerin bir arada olduğu yeni görüntülerin dosyaya girdiği belirtildi. Görüntüler, incelenmek üzere bilirkişiye gönderildi.

        Olay, 25 Kasım 2025’te Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi'ndeki Hacı Şeyhmus Can Apartmanı'nın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Kaya ailesinden haber alamayan komşuları, mahalle muhtarı ile birlikte kapıyı açarak içeri girdi. Evde Mehmet Kaya, eşi Berna ve çocukları Samyeli’nin başlarından silahla vurulmuş cansız bedenleri bulundu. Berna Kaya ile kızı Samyeli Kaya'nın cenazeleri Van'ın Tuşba ilçesinde Mehmet Kaya'nın cenazesi ise Savur ilçesine bağlı kırsal İşgören Mahallesi'nde toprağa verildi.

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        EVDE BOĞUŞMA İZİ, KAPIDA ZORLAMA YOK

        Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede; silahın evde bulunmadığı ortaya çıktı. Evde boğuşma izine rastlanmazken, kapıda zorlanma olmadığı da belirlendi. Samyeli'nin cesedinin kanepede, anne ve babasının ise odanın ortasında olduğu tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip kurulurken, soruşturma kapsamında ilçedeki bütün Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameraları incelemeye alındı. Ayrıca ailenin komşuları ve akrabalarının da ifadelerine başvuruldu.

        KOMŞULARI OLAYDA KULLANILAN TABANCA İLE YAKALANDI

        Soruşturma kapsamında ailenin komşuları M.C., olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile birlikte yakalandı. M.C. ile ona yardım ettiği iddia edilen V.E. (36) ile B.K. (27) ve silah satıcısı B.A. tutuklandı.

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        Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklu şüpheliler hakkında iddianame hazırlandı. İddianame, Mardin 5’inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, tutuklu komşu M.C. hakkında ‘Çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi tasarlayarak öldürme’, ‘Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme’ ve ‘Tasarlayarak kasten öldürme’ suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış hapis cezası ile ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, konutta gece vakti silahla yağma’ suçlarında da 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Tutuklu sanıklar V.E. (36) ile B.K. (27) hakkında ise ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 5’er yıla kadar hapis cezaları istenirken, silah satıcısı olduğu ifade edilen B.A.’nın dosyası ise ayrıldı.

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        Sanıkların 29 Haziran’da Mardin 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmasında tutuklu sanıklar B.K. ile V.E. tahliye edildi.

        DURUŞMA ERTELENDİ

        Davanın ikinci duruşması, bugün Mardin 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Basına kapalı yapılan duruşmaya M.C., B.K. ve V.E. katılmadı. Sanık ve maktul avukatları da savunma yapamayınca, mahkeme başkanı, verilen aranın ardından dosyaya yeni eklenen görüntünün bilirkişiye incelemek için gönderilmesine ve tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmanın 5 Şubat 2027’ye ertelenmesine hükmetti.

        ‘DOSYAYA YENİ GÖRÜNTÜLER EKLENDİ’

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        Adliye çıkışı açıklama yapan Kaya ailesinin avukatı Seher Acay, dava dosyasına olay gününden önce failler ve maktullerin yer aldığı bir videonun girdiğini, dosyada taraflar arasında altınlardan bahsedildiğini söyledi. Ailenin adalete ihtiyacının olduğunu belirten Acay, “Kamuoyunda 'Kaya Ailesi Katliamı' olarak bilinen davamızın ikinci celsesi görülmüştür. Öncelikle, sanıkların bu duruşmaya katılmadıklarını belirtmek isteriz. Duruşmada öne çıkan en önemli gelişme, dava dosyasına yeni sunulan video kaydıdır. Olay gününden öncesine ait olan bu videoda; failler ve maktuller bir arada görülmekte, alçak sesle de olsa aralarında altınlardan bahsettikleri duyulmaktadır. Mahkeme, bu kaydın netleştirilmesi ve incelenmesi amacıyla bilirkişiye gönderilmesine karar vermiştir. Daha önce defalarca dile getirdiğimiz hususu bir kez daha vurgulamakta fayda görüyoruz; basın ve medya aracılığıyla tüm toplumun yakından takip ettiği bu dava, bireysel silahlanma ve tırmanan şiddet eğilimi gibi toplumsal sorunlara dair son derece derin mesajlar barındırmaktadır. Her zaman bahsettiğimiz bireysel silahlanma bunların başında yer alıyor. Her zaman bahsettiğimiz şiddete eğilim bunların başında yer alıyor. Özetle, Kaya ailesinin adalete ihtiyacı vardır ve bu adalet, mahkemenin vereceği adil bir hükümle tecelli edecektir. Burada verilecek karar sadece adaleti tesis etmekle kalmayacak, aynı zamanda şiddet sarmalındaki toplumun vicdanına da bir sesleniş ve emsal niteliği taşıyacaktır” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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