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        Midyat Devlet Hastanesi önünde vatandaşlara çorba ikram ediliyor

        Mardin'in Midyat ilçesinde Devlet Hastanesi önünde kurulan stantta hergün vatandaşlara çorba ikram ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 11:13 Güncelleme:
        Midyat Devlet Hastanesi önünde vatandaşlara çorba ikram ediliyor

        Mardin'in Midyat ilçesinde Devlet Hastanesi önünde kurulan stantta hergün vatandaşlara çorba ikram ediliyor.

        İlçede hayırseverlerin katkılarıyla Midyat Devlet Hastanesi önünde kurulan stantta vatandaşlara ücretsiz çorba dağıtılıyor.

        Çocuğunu tedavi için hastaneye getiren Samira Batuk, uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Batuk, "Bu uygulamada emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

        Muayene olmak için hastaneye geldiğini belirten Abdürrahim Demir de, "Çorba ikramı yapıldığını gördüm. Gayet güzel ve faydalı bir uygulama. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." diye konuştu.

        Hastane yetkilileri, uygulamanın hasta ve hasta yakınlarına destek olduğunu belirterek, çorba ikramının düzenli olarak devam edeceğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri

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