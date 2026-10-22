Nusaybin'de elektrik panosunda çıkan yangın söndürüldü
Mardin'in Nusaybin ilçesinde elektrik panosunda çıkan yangın söndürüldü.
Giriş: 22.10.2026 - 18:18 Güncelleme:
Mardin’in Nusaybin ilçesinde elektrik panosunda çıkan yangın söndürüldü.
8 Mart Mahallesi Nevruz Bulvarı'nda yer alan elektrik dağıtım panosunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Panodaki elektriğin kesilmesinin ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında, pano kullanılamaz hale geldi.
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