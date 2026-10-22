Mardin'de iki taraf arasında çıkan kavgada lüks otomobil hasar gördü
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki taraf arasında çıkan kavgada lüks otomobil hasar gördü.
Giriş: 22.10.2026 - 13:03 Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki taraf arasında çıkan kavgada lüks otomobil hasar gördü.
Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki taraf arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan birine ait otomobile taş ve sopalarla zarar verildi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
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