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        Mardin'de kuyumcu dükkanına silahlı saldırı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kuyumcu dükkanına silahlı saldırı düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 17:59 Güncelleme:
        Mardin'de kuyumcu dükkanına silahlı saldırı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kuyumcu dükkanına silahlı saldırı düzenlendi.

        Edinilen bilgiye göre, Urfa Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanına gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce 9 el ateş açıldı. Sabah saatlerinde iş yerini açmak için gelen dükkan sahipleri, dükkanın kurşunlandığını fark ederek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinde incelemelerde bulundu. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

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